Ekipi Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles se bosta v noči z 9. na 10. februar v New Orleansu pomerili v 59. super bowlu oziroma za naslov v ligi NFL ameriškega nogometa. Chiefs so za tretji zaporedni nastop v finalu ugnali Buffalo Bills tesno z 32:29, medtem ko so se Eagles znesli nad Washington Commanders s 55:23.

Kansas City lahko postane edino moštvo doslej v NFL, ki bi trikrat zapovrstjo osvojilo šampionski prstan. Prvega od zadnjih dveh zaporednih naslovov so osvojili prav proti Eagles z 38:35, lani pa so po podaljšku premagali San Francisco 49ers s 25:22.

Zgodovinsko gledano se bodo poglavarji merili za peti naslov, pred tem so slavili še v letih 1970 in 2020, v finalu pa izgubili v letih 1967 in 2021.

Za Eagles bo to peti finale, a v njih niso tako uspešni. Doslej so slavili le leta 2018, izgubili pa 1981, 2005 in kot omenjeno pred dvema letoma.

Kansas je ponoči v drugem polfinalnem obračunu oziroma v finalu konference AFC ugnal Bills po odločilnem zadetku s strelom Harrisona Butkerja slabe štiri minute pred iztekom časa.

Zvezdniški podajalec Patrick Mahomes je zbral 245 jardov in podal za touchdown, dvakrat pa je s tekom še sam stekel prek golove črte za pomembna zadetka.

Buffalo je po podaji svojega zvezdniškega "quarterbacka" Josha Allena (237 jardov) Curtisu Samuelu izenačil 6:15 minute pred koncem dvoboja, a nato ostal praznih rok po natančnem strelu Butkerja.

Allen in Bills so imeli svojo priložnost, a niso bili natančni pri zadnji podaji do Daltona Kincaida, s čimer so Chiefs še četrtič v zadnjih šestih letih končali upe Bills na preboj v super bowl.

"Tako zelo sem ponosen na svoje soigralce, saj so se primerno odzvali na vse težave. To je odlika izjemne ekipe, zato mi zmanjkuje besed. Veselim se že New Orleansa." Foto: Reuters

To je uspelo Chiefs, ki jih čaka ponovitev finala izpred dveh let proti Eagles. "Tako zelo sem ponosen na svoje soigralce, saj so se primerno odzvali na vse težave. To je odlika izjemne ekipe, zato mi zmanjkuje besed. Veselim se že New Orleansa," je, kot ga navaja francoska tiskovna agencija AFP, dejal Mahomes.

"To ni delo enega moža, to sem večkrat povedal. To hkrati ni delo nekaj posameznikov, temveč celotne ekipe. Ko potrebujemo obrambo, da ustavi tekmeca, to storijo. V napadu smo le opravili svoje. Vse skupaj je lepše, če uspeva celotni ekipi," je še izpostavil 29-letni trikratni prvak lige NFL.

Eagles so na krilih podajalca Jalena Hurtsa in tekača Saquona Barkleyja, oba sta dosegla po tri zadetke s tekom, ustavili Commanders. Ti so si privoščili preveč kazni in izgubljenih posesti, da bi se prvič po letu 1992 oziroma šestič v zgodovini uvrstili v finale.

Za Philadelphio bo to tretji super bowl v zadnjih devetih letih, na naslov pa čakajo od leta 2018, ko so v finalu premagali New England in takratnega podajalca patriotov Toma Bradyja.

Philadelphia Eagles so se znesli nad Washington Commanders s 55:23. Foto: Reuters

Philadelphia je do večje prednosti prišla v prvi četrtini, ki jo je dobila s 14:3, do konca tretjega dela igre pa je ohranila to prednost. V zadnji četrtini sta nato najprej na sceno stopila Hurts in Barkley s svojima zadetkoma ter takoj zatrla upe na preobrat Washingtona.

"Ne bom lagal, v glavi sem želel malce zmanjšati vrednost tega dogodka, a mi ne uspeva. To je izjemen uspeh. Super bowl, prihajamo," je po prvi uvrstitvi v finale dejal Barkley.

Za Philadelphio bo to tretji super bowl v zadnjih devetih letih. Foto: Reuters

Slednji je prav s to željo prišel k Philadelphii po začetku kariere pri New York Giants in v prvi sezoni uresničil del svojih ciljev. "Cilj nikoli ni bil nastop na super bowlu. Cilj je zmaga. Seveda bomo malce proslavili to zmago, a potem gremo nazaj na delo," je dodal Barkley.

Čeprav je bilo nekaj dvomov glede Hurtsovega nastopa, zvezdniški podajalec in odlični tekač ni izpustil finala konference NFC po rahli poškodbi kolena.

Finale oziroma 59. super bowl bo na stadionu Caesars Superdome v New Orleansu, začel pa se bo v ponedeljek ob 0.30 po slovenskem času. Foto: Reuters

"Le kaj porečete na našega podajalca? Vedel sem, da bo lahko igral na tak način. Nikoli nisem zares dvomil. Je pravi žrebec in ima zmagovalno mentaliteto," je o Hurtsu povedal glavni trener Nick Siriani.

Finale oziroma 59. super bowl bo na stadionu Caesars Superdome v New Orleansu, začel pa se bo v ponedeljek ob 0.30 po slovenskem času.