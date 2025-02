Joshu Allenu tolažilna nagrada MVP

Allen, ki je vodil Bills na tekmi AFC Championship, kjer so izgubili proti Kansas City Chiefs, je zbral 383 točk in 27 glasov za prvo mesto, medtem ko je Jackson zbral 362 točk in 23 glasov za prvo mesto.

Allen je skupaj dosegel 41 touchdownov, njegova ekipa Bills leta 2024 na 12 tekmah dosegel 30 več točk, kar je drugo največje število iger z več kot 30 točkami ekipe v sezoni v zgodovini NFL.

"Vem, da je to individualna nagrada in na njej piše najkoristnejši igralec, vendar mislim, da izhaja iz ekipnega uspeha in rad imam svojo ekipo," je dejal Allen.

Igralec Philadelphia Eagles Saquon Barkley je končal na tretjem mestu v glasovanju za MVP, vendar je prejel nagrado za ofenzivnega igralca leta.

Barkley je postal šele deveti igralec v zgodovini lige NFL, ki je v eni sezoni presegel 2000 jardov in s tem postavil rekord franšize. Njegov dosežek 2005 jardov je osmi največji v redni sezoni v zgodovini NFL.

Kevin O'Connell je trener leta lige NFL. Foto: Reuters

Branilec Denver Broncos Pat Surtain II je bil imenovan za obrambnega igralca leta. Glavni trener Minnesote Vikings Kevin O'Connell je bil imenovan za trenerja leta in je končal tik pred glavnim trenerjem Detroit Lions Danom Campbellom.

Quarterback ekipe Washington Commanders Jayden Daniels je osvojil nagrado za novinca v napadu, Jared Verse iz Los Angeles Rams pa je prejel nagrado za novinca v obrambi.

Nagrade so podelili na slovesnosti v gledališču Saenger v New Orleansu pred nedeljskim velikim finalom lige NFL, super bowlom.

Ekipi Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles se bosta v noči z 9. na 10. februar v New Orleansu pomerili v 59. super bowlu oziroma za naslov v ligi NFL ameriškega nogometa. Chiefs so za tretji zaporedni nastop v finalu ugnali Buffalo Bills tesno z 32:29, medtem ko so se Eagles znesli nad Washington Commanders s 55:23.

