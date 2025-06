Nevesta je na vrtni poroki v Kaliforniji nosila preprosto belo obleko brez naramnic, videz pa dopolnila z belimi rokavicami, kratko vlečko in spetimi lasmi, medtem ko se je ženin odločil za klasičen črn smoking. Poročno slavje je sicer potekalo ves konec tedna, začela sta ga z zabavo ob bazenu, sledila je generalka, nato pa še uradna izmenjava poročnih prstanov.

Priljubljena igralka in pevka ter igralec ameriškega nogometa sta par slabi dve leti. Foto: Profimedia

Ni slutila, da jo bo zaročil

Priljubljena igralka in pevka, ki je bila nominirana za prestižno filmsko nagrado oskar, je v zvezi z Joshem Allenom slabi dve leti. Zaročila sta se novembra lani, ko je 29-letni igralec ameriškega nogometa pokleknil pred lokom rožnatih cvetov. 28-letna Hailee Steinfeld je pozneje povedala, da ni slutila, da jo bo Allen zaročil, čeprav ji je namignil, naj se za zmenek lepo obleče.

Steinfeld, ki je svojo igralsko kariero začela pri rosnih 13 letih, poznamo po filmih, kot so Pitch Perfect, Bumblebee in Pri sedemnajstih (The Edge of Seventeen). Allen pa je od leta 2018 podajalec (quarterback) pri moštvu Buffalo Bills in je ekipo popeljal do šestih nastopov v končnici in petih zaporednih naslovov divizije. Zdaj vstopa v svojo osmo sezono nogometne lige NFL, marca pa je podpisal podaljšanje pogodbe v vrednosti 330 milijonov dolarjev (262,36 milijona evrov).

Josh Allen in Hailee Steinfeld začenjata novo poglavje svojega življenja. Foto: Guliverimage

