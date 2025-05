Demi Lovato se je poročila

Priljubljena pevka in igralka Demi Lovato ter glasbenik Jordan Lutes sta po zaroki leta 2023 zdaj poročena. V zakon sta skočila pretekli konec tedna, 32-letna glasbenica pa je za revijo Vogue razkrila, da je izbrala poročno obleko modne hiše Vivienne Westwood.

"Že dolgo sem oboževalka dizajnov Vivienne Westwood," je pojasnila, "ko sem razmišljala o tem, kakšen slog obleke si želim, sem se ves čas vračala k njenim dizajnom. Predvsem zato, ker njene silhuete laskajo oblinam."

Demi Lovato je lani objavila dokumentarec Child Star (Otroška zvezda), ki govori o vzponih in padcih odraščanja pod reflektorji. O izkušnji otroštva v hollywoodskem kolesju in dolgotrajnih posledicah, ki jih je to pustilo, je v dokumentarcu spregovorila z drugimi nekdanjimi otroškimi zvezdniki, kot so Drew Barrymore, Kenan Thompson in Raven-Symoné.

Oglejte si še: