Priljubljena vremenarka in radijska voditeljica Jana Morelj se je poročila. Večno zvestobo je obljubila Marku Vidmarju, s katerim sta se spoznala na radiu.

Radijka Jana Morelj in Marko Vidmar sta se spoznala na radiu, kjer je on nekaj časa delal kot snemalec. Novico o poroki so na družbenih omrežjih razkrili njuni prijatelji.

Morelj ima z nekdanjim partnerjem Markom Žumerjem Fogyjem, znanim ljubljanskim skaterjem in didžejem, hčerko Mio.

Potem ko se je lani po devetih letih poslovila od jutranje ekipe Denis Avdić Showa na Radiu 1, zdaj priljubljena voditeljica ustvarja vsebine na Radiu Rock.