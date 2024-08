Kot pravi, se od Radia 1 ne poslavlja popolnoma in bo ostala del ekipe, a natančnih načrtov za svojo nadaljnjo kariero ni razkrila.

Želi se posvetiti svoji hčerki Mii

"Prihodnji teden gre Mia v šolo, v prvi razred. Rada bi ji dala še več mame, rada bi se zbujala z njo, rada bi jo vozila v šolo, rada bi se učila z njo. Rada bi imela pri tem veliko več energije, kot je imam zdaj. In ta jutranji urnik se ne sklada s tem. Tako da, to je moj zadnji teden v Denis Avdić Showu in v petek je moj zadnji šov," je pojasnila, zakaj ne bo več del jutranjega programa na Radiu 1.

In dodala: "Čeprav imam družino, ki se ji reče Mia, imam na radiu še eno družino. In tega ne bi želela menjati, ampak tako življenje nanese. Ne grem pa iz hiše, ostajam na Radiu 1, tako da bo malo lažje."

Spominjali se bodo njenih začetkov

Denis Avdić je v nadaljevanju pojasnil, da jim je Jana novico razkrila že pred časom in jih šokirala. "Zagotovo gre za odločitev, ki jo podpiramo. V bistvu ji malce zavidam," je dodal.

Njen zadnji delovni teden bo tako v celoti posvečen prav njej. V jutranjem programu se bodo namreč spominjali njenih začetkov in vsega lepega, kar je storila. Ne bodo pozabili niti na njeno dobrodelnost in številne težke trenutke, ki jih ta prinese.

Jano Morelj poleg radijske voditeljice poznamo tudi kot napovedovalko vremena na POP TV. Kot pravi, bo načrte za nadaljnjo kariero razkrila ob koncu meseca, bo pa njena služba obarvana malce bolj rockovsko.

Jana Morelj je bila vsako leto tudi del dobrodelnega decembrskega maratona na Radiu 1. Foto: Mediaspeed

