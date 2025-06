V ambientu Zajčje dobrave je tudi letos potekal tradicionalni piknik pod klobuki v organizaciji revije Lady, ki so se ga udeležili številni znani obrazi s slovenske estradne scene ter ob uvodu v poletje poskrbeli za številne zanimive in pisane stajlinge s svojimi pokrivali.

Obiskovalci tradicionalnega piknika so se tudi ob letošnji izvedbi sproščenega dogodka družili v zelenem okolju ob izbrani kulinariki, osvežilnih pijačah in lahkotni glasbi ter pokazali svoje zanimive izbire pokrival. Prijetno druženje pod klobuki je povezalo tako znane obraze iz sveta zabave in medijev.

Na dogodku, ki je potekal v lepem poletnem vremenu, so tudi letos povabljeni gostje pokazali svojo kreativno žilico pri izbiri raznobarvnih klobukov in pokrival ter na ta način tudi uradno otvorili poletno sezono.

Foto: Mediaspeed

Od radijskih voditeljev do glasbenikov in vplivnic

Piknika so se udeležili številni znani Slovenci, med njimi radijski voditelj Denis Avdić, podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek, pevec in samopromotor Damjan Murko z družino, poslanec in kolumnist Franci Kek, pevka Saša Lendero, pevec Tilen Lotrič, Miki Vlahovič ter glasbenik in producent Mihael Hercog.

Denis Avdić v družbi Gorana Obreza. Foto: Mediaspeed

Druženja niso izpustili niti voditeljica Jasna Kuljaj, voditeljica Oriana Girotto v družbi izbranca, Modrijan Rok Švab z ženo, pevec Omar Naber v družbi neznanega dekleta, vplivnica Katarina Benček z družino, pevka Regina, glasbenik in podjetnik Jani Pavec z družino, glasbenik Tomaž Kozlevčar v družbi hčera, športni komentator Goran Obrez, nekdanji plavalec Martin Strel in še mnogi drugi.