Na vrat na nos zaprli kamp na Hvaru. Gosti morajo oditi takoj.

Državni inšpektorat Republike Hrvaške je zaradi ugotovljenih številnih nepravilnosti izdal inšpekcijsko odločbo o zaprtju kampa Mlaska na otoku Hvar. Turisti iz različnih delov Evrope, med njimi so tudi Slovenci, ki bivajo v kampu Mlaska na otoku Hvar, bodo morali kamp zapustiti do petka, so za portal Index potrdili gostje, ki trenutno bivajo tam.

Gostje kampa so za portal povedali, da so jim informacijo o zaprtju kampa posredovali inšpektorji, ki so včeraj obiskali kamp in izdali inšpekcijsko odločbo. Nekateri gostje so v kamp, ki ima skupno 86 namestitvenih enot, od tega 20 bungalovov, štiri glamping šotore in 64 mest za kampiranje, šele prispeli, njihov dopust pa se je po odločitvi inšpektorjev že pokvaril.

"Nezadovoljni smo s takim preobratom, ker so nam sredi sezone nenadoma odpovedali nastanitvene kapacitete. Mnogi smo prišli iz daljnih delov Evrope in za potovanje sem že porabili nekaj denarja," je eden od gostov povedal za portal index.hr.

Gostje kampa so še povedali, da v Mlaski dopustujejo že leta in vse do zdaj nikoli niso imeli težav. Čeprav se ne želijo vmešavati v zadeve inšpektorata, menijo, da ni prav, kar se jim je zgodilo. "Ljudi bodo dobesedno vrgli na cesto. Kako bomo zdaj sredi sezone našli novo namestitev?" se sprašuje od gostov iz kampa.

V kampu trenutno dopustujejo tudi Slovenci, ki so se na Facebooku oglasili na profilu priljubljene spletne strani avtokampi.si, ko je objavila informacijo o zaprtju kampa. Tako kot drugi gostje so nezadovoljni z odločitvijo inšpektorata, jezni pa so predvsem na lastnika kampa, ki jim ni posredoval nobenih informacij.

Na državnem inšpektoratu so za index.hr potrdili, da so 11. julija izdali ustno odločbo o prepovedi delovanja, ker kamp ni imel potrebne dokumentacije za zakonito opravljanje storitev. Kot so navedli, je turistična inšpekcija ugotovila, da kamp Mlaska v Sućuraju ni imel odločbe o izpolnjevanju minimalnih zahtev in kategorizaciji, kljub temu pa je opravljal nastanitvene storitve in se oglaševal.

Informacijo o zaprtju kampa so objavili tudi na priljubljeni spletni strani avtokampi.si. Foto: Avtokampi.si Zaradi tega je inšpekcija na podlagi zakona o prepovedi in preprečevanju neregistriranih dejavnosti prepovedala nadaljnje delo in oglaševanje. Prepoved obratovanja kampa Mlaska bo veljala najmanj 30 dni, v tem času mora lastnik, če želi dejavnost nadaljevati, odpraviti vse nepravilnosti.

Inšpektorat navaja, da je kamp štirikrat ignoriral odločitev in kljub prepovedi še naprej sprejemal nove goste, oglaševanje pa je le delno ustavil. "Storitev ni sprejela potrebnih ukrepov za izpraznitev območja kampa, obveznosti do gostov pa so njegova, ne naša odgovornost," so sporočili z inšpektorata.

Na inšpektoratu so še pojasnili, da bodo kamp fizično zaprli z zapečatenjem objekta, lastniki pa so dolžni pred tem iz njega odstraniti vse osebe in stvari.

Umazano, nevzdrževano, higiensko nezadovoljivo

Poleg turistične inšpekcije je nadzor opravljala tudi sanitarna inšpekcija. Ugotovili so, da monitoring oskrbe z vodo na svinec in legionelo, kot ga predpisuje zakonodaja, ni bil izveden, celotno območje pa je bilo "umazano, nevzdrževano in higiensko nezadovoljivo".

Za to so izrekli globe, ki so jih izdali tudi zaradi pomanjkanja sistema HACCP in dokumentacije o sledljivosti. Poleg tega so na delovnem mestu našli zaposlenega, ki ni opravil predpisanega zdravstvenega pregleda in tečaja zdravstvene vzgoje, zaradi česar so mu prepovedali delo.

V kampu brez komentarja

Novinarji portala index.hr so poskušali stopiti v stik z lastnico kampa. Na klic se je oglasila ženska, ki se ni želela predstaviti. Dejala je, da rešitve ni in da "noče ničesar komentirati, ker še ni nič dokončno dogovorjeno".