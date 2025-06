Šok v priljubljenem kampu na Jadranu

Hrvaška gradbena inšpekcija je namreč odločila, da gre pri hišicah za nelegalne objekte, ki jih je treba odstraniti v 90 dneh, poroča Jutarnji list.

Po nadzoru, opravljenem maja letos, je višji gradbeni inšpektor Dalibor Šonjić 6. junija podpisal odločbo, s katero občinskemu podjetju Prisliga, upravljavcu kampa, nalagajo odstranitev 48 mobilnih hišic. Po oceni inšpekcije gre za "zgradbe znotraj nezakonito rekonstruiranega kampa Jazine", saj zanje ni bilo pridobljenih gradbenih dovoljenj.

Kamp z dolgo tradicijo – in tudi zvestimi slovenskimi gosti

Kamp Jazine, ki leži tik ob morju v kraju Tisno na otoku Murter, je že desetletja priljubljena destinacija številnih Slovencev, predvsem družin in starejših parov, ki prisegajo na tradicionalni dopust v kampu. Njegova lokacija med Zadrom in Šibenikom, senca borovcev in bližina narodnih parkov, kot so Kornati in Krka, so magnet za številne obiskovalce iz Slovenije.

Mobilne hišice so v zadnjih letih postale pomemben del ponudbe, saj so jih podnajemniki oddajali turistom kot udobno alternativo šotorom ali prikolicam. Njihova odstranitev pomeni velik udarec tako za ponudnike kot tudi za številne redne goste, ki so si že rezervirali poletni dopust.

Strokovnjaki opozarjajo na posledice

Odločitev gradbene inšpekcije je presenetila številne in sprožila odzive tudi v lokalni skupnosti in turistični stroki. Po mnenju nekaterih bo to imelo resne posledice za prihajajočo turistično sezono, saj odstranjevanje hišic ne vpliva le na zmogljivosti kampa, temveč tudi na lokalno gospodarstvo.

Za zdaj ni znano, ali bodo upravljavci vložili pritožbo ali kako boAdo ukrepali. Gotovo pa je, da bo primer Jazine postal precedens za številne druge kampe na Hrvaškem, ki so v zadnjih letih množično postavljali mobilne hišice, pogosto brez ustreznih dovoljenj, še piše Jutarnji list.