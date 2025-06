Pred petimi leti je bila znamenita plaža videti precej drugače kot danes. Močni tokovi in sunki tramontane so jo namreč premaknili proti vzhodu. Tamkajšnji domačini pa za spreminjajočo obliko ne krivijo le podnebnih sprememb temveč tudi množični turizem, zato so lansko leto sprožili peticijo za ustavitev velikega števila sidrišč tik ob obali.

Množice turistov z vsega sveta

Pred petimi leti je bila priljubljena hrvaška plaža videti precej drugače kot danes. Foto: Shutterstock "Obstajajo študije, iz katerih je razvidno, da so poleg naravnih pojavov, ki se dogajajo, za velik del premikanja Zlatnega rata proti vzhodu pravzaprav krivi katamarani, gliserji in druga plovila. Torej je kriv turizem," je lani dejal znani hrvaški borec proti turizmu Ivica Jakšić. Županja občine Bol Katarina Marčić pa je poudarila, da se spremembe Zlatnega rata dogajajo že nekaj časa in da so za to skoraj izključno krive podnebne spremembe.

Plaža Zlatni rat se pogosto znajde na seznamih najlepših plaž na Hrvaškem, pogosto pa jo hvalijo tudi v tujini. Lani jo je znani potovalni portal Lonely Planet uvrstil na prvo mesto med najlepšimi plažami na Hrvaškem, portal Big 7 Travel pa leta 2022 na seznam 12 najlepših plaž na svetu. Takrat je bila tudi edina hrvaška plaža na tem seznamu.

Preberite tudi: