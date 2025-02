Izbrali najlepše evropske plaže, Hrvati znova izviseli #video

Lanska zmagovalka se je na letošnji lestvici pomaknila za mesto navzdol. Prehitela jo je plaža, ki so jo razglasili tako za najlepšo v Evropi kot na svetu. Na seznamu 25 plaž izstopa nekaj držav, kjer imajo glede na ocene uporabnikov po štiri vrhunske plaže. Med njimi so Španija, Grčija, Portugalska in Italija.

Poglejte, katere plaže so se uvrstile na lestvico najlepših v Evropi:

Nad izborom so tudi letos razočarani naši južni sosedje, kjer vsako leto beležijo rekorden prihod turistov, njihove plaže pa so s seznama izvisele.

Poleg najlepših plaž v Evropi je portal TripAdvisor objavil tudi lestvico najlepših na svetu. Na vrh so uvrstili plažo Elafonisi na grški Kreti, sledita pa ji Banana Beach na tajskem otoku Puket in Eagle Beach na otoku Aruba.

