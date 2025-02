Znana revija izbrala top hrvaške otoke: na prvem mestu je favorit Slovencev

Med več kot tisoč hrvaškimi otoki ima vsak svojega favorita, pred kratkim pa je lestvico svojih objavila tudi popotniška revija Conde Nast Traveller, ki nagovarja predvsem premožnejše turiste. Pričakovali bi, da bodo na prvo mesti postavili mondena ali pa že kar razvpita Hvar ali Korčulo, toda ne – za najboljši hrvaški otok so razglasili Krk, najljubšo poletno destinacijo mnogih Slovencev.

"Romanske cerkve, obzidja samostanov, bujni vinogradi in lepe ribiške vasice," so zapisali o Krku, ki "obiskovalce s severa Hrvaške in od drugod privlači s svojimi vrhunskimi gostilnami, kjer strežejo lokalne specialitete, kot so šurlice (ročno izdelane testenine, op. p.) in kvarnerski škampi". Obiskovalcem predlagajo raziskovanje otoka peš ali s kolesom, degustacijo žlahtine, lokalnega belega vina, in kopanje v Baški.

Na drugo mesto so uvrstili Hvar, "najbolj trendovsko hrvaško otoško destinacijo", na tretje pa umirjeni Dugi otok.

Celotno lestvico najboljših 15 hrvaških otokov po izboru revije Conde Nast Traveller si oglejte tukaj:

