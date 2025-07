Oven

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse, glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Bik

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. To vam bo prijetno popestrilo vsakdan.

Dvojčka

V službi boste končno zaključili z nečim, kar vam je jemalo ogromno energije. Ponosni boste nase in prav je tako. Večer boste preživeli notranje pomirjeni, saj boste vedeli, da je najtežje za vami. Če vam bo prijala družba, pojdite na nek družaben dogodek. Uredite se.

Rak

Vezani boste skušali nekim zadevam priti do dna in dojeti bistvo težav. Želeli boste odkriti neko skrivnost. Vsega se boste lotili z močno voljo. Samski pa boste spoznali, da vaše zanimanje za določeno osebo ni pravo. Znašli se boste v naletu strasti, a boste hitro ugotovili, da se pravzaprav ne želite čustveno vezati.

Lev

V svojem poklicu že dalj časa bijete boj za obstanek. Tudi danes bodite previdni in natančni pri opravljanju svojega poslanstva. Težite k popolnosti in ničesar ne naredite polovično. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih.

Devica

Danes boste širili svoje znanje in prav zaradi tega boste že kmalu naleteli na odličen odziv s strani nadrejenih. Z denarjem ne boste varčevali, postavite pa si realne meje, sicer boste že čez nekaj dni obžalovali svojo razsipnost. Zdravje bo tudi danes solidno in brez večjih sprememb, če pa se bodo pojavile, jih ne ignorirajte.

Tehtnica

Pogum in odločnost vam bosta omogočila, da boste uresničili marsikateri načrt, ki se vam je še pred kratkim zdel nemogoča misija. Ob načrtovanju se poskušajte postaviti v kožo drugih. Izkoristite današnji dan in del zasluženega denarja naložite za slabše čase. Razposajenost vam bo dvignila razpoloženje.

Škorpijon

Vezani, vaša čustva bodo močno razburkana, še najbolj pa boste občutili ustvarjalno in seksualno energijo. Samski pa lahko z vso pravico pričakujete novo ljubezensko romanco ali strastno, vzburljivo vezo. Določena oseba se enostavno ne bo mogla upreti pozitivni energiji, ki jo boste oddajali.

Strelec

Želeli boste biti prvi pri organizaciji in vodenju poslov, vendar bi bilo najbolje, da bi zmanjšali ritem dela. Vaše finančno stanje bo ostalo bolj ali manj nespremenjeno, a le, če boste z denarjem ravnali preudarno. Pazite na imunski sistem, ki bo v prihodnjih dneh nekoliko šibkejši. Za vas in vaše telo gre, pazljivo!

Kozorog

Veliko se boste ukvarjali s poslovnim življenjem, vendar ne delajte dolgoročnih načrtov. Naj vse poteka po ustaljenih tirih. Vse preveč se po nepotrebnem obremenjujete s finančnim položajem, ki je v resnici boljši, kot pa menite sami. Z vedrim razpoloženjem vam bo danes uspelo pregnati malodušje. Sprostite se!

Vodnar

Danes se boste zavzeli za nek projekt, saj boste upali, da vam bo prinesel prinesel masten zaslužek. Čez dan bo kazalo zelo dobro, toda proti večeru pričakujte preobrat v negativno smer. Finančno stanje bo žal ostalo nespremenjeno, na vašem bančnem računu pa bo tudi v prihodnje minus.

Ribi

Ne zatirajte svojih želja in ambicij na račun navideznega miru. Sposobni ste videti obe plati; tako negativno kot pozitivno. Pripravljeni boste na kompromis in diplomatsko rešitev težav. Z denarjem se danes ne igrajte in večje nakupe, ki ste jih načrtovali, prestavite za nekaj dni. Poskrbite za zdravje in vzdržujte svoje telo v polni formi.