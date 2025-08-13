Oven

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Bik

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Povečale se bodo domače in družinske obveznosti.

Dvojčka

Danes boste pričeli uresničevati nove vizije na delovnem področju. Sprva preučite obveznosti in šele nato pričnite z delom. Načrtovanje bo nujno, saj se boste drugače znašli v popolni zmedi. Delo bo od vas zahtevalo veliko truda, toda uspelo vam bo. Počutje bo danes malce slabše, potrebna bo dodatna motivacija.

Rak

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.

Lev

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Devica

Tistim, ki niste v razmerju, se obeta zanimivo srečanje. Preden pa se boste zapletli, premislite, kakšni so možni izidi, da ne bo na koncu prišlo do kakšnih neprijetnih presenečenj. Med vezanimi bo prisotna ljubezen, od vas pa bo odvisno, ali jo boste prepoznali. Naj vas navdihnejo najlepše želje in občutki do partnerja.

Tehtnica

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Škorpijon

Pazite na svoje zdravje. Že ko se boste zbudili, boste čutili, kako šibki ste. Primanjkuje vam spanca. Morda se vas loteva tudi utrujenost. Lahko celo, da se vas nevede loteva virusno obolenje, zato pazite na to, da si boste danes zagotovili dovolj počitka. Pri delu vam bodo danes okoliščine bolj naklonjene.

Strelec

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno.

Kozorog

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Vodnar

Pričakujte spremembe v vašem vsakdanjem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in situacije, ki bodo zahtevala dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Ribi

Danes boste zares družabni. Želeli se boste družiti z ljudmi, saj boste čutili, da se boste samo tako lahko počutili zares odlično. Vsekakor boste pozabili na vsakodnevne težave in stres, s katerim se soočate na delovnem mestu. Popoldan se boste predali novim užitkom. Športna aktivnost vam bo omogočila odlično počutje.