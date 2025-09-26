Planet zdravja na 24. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

Planet zdravja bo med 30. septembrom in 2. oktobrom 2025 v Cankarjevem domu v Ljubljani sodeloval na 24. Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), največjem evropskem dogodku, posvečenem aktivnemu staranju, medgeneracijskemu sodelovanju in kakovostnemu življenju.

Foto: Vir: Festival za tretje življenjsko obdobje

Čakajo vas trije dnevi navdiha, druženja in bogatega programa s številnimi priznanimi predavatelji, delavnicami, kulturnimi dogodki in glasbenimi nastopi. Na festivalu se boste lahko srečali tudi z znanimi Slovenci, kot so Tone Partljič, Mario Galunič, Martin Golob, Tanja Zajc Zupan, Jolanda Grom Ravnikar, Saša Einsiedler, Miša Molk, Vida Petrovčič, Zvezdana Mlakar, Andrej Šifrer, Mojca Mavec in Maja Ferme, ki bodo z obiskovalci delili svoje zgodbe in izkušnje.

Planet zdravja je za festival pripravil tri dogodke, posvečene zdravju, prehrani in razumevanju telesnega ravnovesja.

Program Planeta zdravja Predstavitev knjige Fiziologija ravnovesja – termoregulacija telesa

Torek, 30. september 2025, Odprti oder, 12.10–12.25

Predava: prof. Igor Ogorevc

Avtor bo ob predstavitvi knjige razložil, zakaj je termoregulacija ena ključnih funkcij, ki omogoča skladno delovanje telesa, ter ponudil znanstveno utemeljene, a razumljive razlage.

Torek, 30. september 2025, Dvorana M2, 14.30–15.30

Predava: prof. Igor Ogorevc

Predavanje bo razložilo, zakaj je toplota temeljna fiziološka funkcija telesa in kako termoregulacija postane ključni mehanizem preventive, regeneracije in zdravljenja.

Sreda, 1. oktober 2025, Dvorana M4, 15.00–16.00

Predava: Sara Logar, dipl. dietetičarka in naturopatinja

Predavanje se vrača k osnovam prehrane in pokaže, kako že preprosti obroki vplivajo na dolgoživost in dobro počutje.

Festival za tretje življenjsko obdobje poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba. Vsi dogodki so brezplačni, zato ste vabljeni, da med 30. septembrom in 2. oktobrom 2025 pridete v Cankarjev dom in se udeležite tudi izjemnih dogodkov Planeta zdravja.

Planet zdravja – celostni pogled na telo in zdravje

Slovenija se že dolgo sooča z izzivi v zdravstvu. Dolge čakalne dobe, preobremenjeni zdravniki in premalo časa za obravnavo posameznika mnoge paciente puščajo v negotovosti. Po uradnih podatkih lahko čakanje na prvi dermatološki pregled traja povprečno 185 dni, na nevrološki 152 dni, na magnetnoresonančno angiografijo pa več kot 400 dni. V takih razmerah se vse več ljudi odloča poiskati drugo mnenje – bodisi pri drugem zdravniku bodisi pri dopolnilnih pristopih, ki telo obravnavajo celostno.

Eden najbolj prepoznavnih takih pristopov v Sloveniji je Planet zdravja, ki že več kot dve desetletji deluje kot podporna točka za ljudi, ki želijo bolje razumeti svoje telo in aktivno sodelovati pri skrbi za zdravje.

Foto: Ana Kovač

Planet zdravja sta ustanovila zakonca Irma in Igor Ogorevc. Na pot sta stopila po lastnih izkušnjah s hudimi boleznimi, ko sta spoznala, da je treba pogledati širše – k vzrokom, ne le k simptomom. Danes njuna organizacija deluje v več terapevtskih centrih po Sloveniji, kjer vsako leto obravnavajo več tisoč ljudi.

Njihovo poslanstvo je preprosto: pomagati ljudem razumeti telo kot celoto in ga podpreti pri naravni sposobnosti samouravnavanja.

Termoregulacija – toplota kot ogledalo zdravja

V središču njihove filozofije je termoregulacija telesa, torej sposobnost organizma, da ohranja notranje ravnovesje s prilagajanjem temperature.

Toplota je ogledalo vseh telesnih procesov – tako zaželenih kot nezaželenih. Ko je termoregulacija oslabljena, se pogosteje pojavljajo kronična vnetja, prebavne motnje, hormonska neravnovesja, migrene, utrujenost in slabši imunski odziv.

Medtem ko tradicionalna medicina vročino vidi predvsem kot simptom in kazalnik bolezni, jo integrativna medicina razume tudi kot izraz obrambnih sil telesa. Planet zdravja skuša združiti oba pogleda – toploto kot diagnostični pokazatelj in kot izhodišče za podporo telesu.

"V treh minutah lahko z meritvami telesne temperature na petih delih telesa dobimo dragocene podatke, ki omogočajo sklepanje o več kot 130 krvnih parametrih," pojasnjuje Igor Ogorevc, specialist termoregulacije. "Mi smo pomoč, nismo zdravilci."

Foto: Jan Lukanović

Naprava ANESA – hiter in neinvaziven vpogled

Planet zdravja uporablja napravo ANESA (Automatic Non-invasive Express Screening Analyser). Gre za neinvazivno tehnologijo, ki v od treh do 12 minutah izmeri 131 biokemičnih, imunoloških in hemodinamičnih parametrov brez odvzema krvi. Meritve potekajo na petih točkah: pod obema pazduhama, na obeh vratnih arterijah in v popku. Mikroprocesorji zabeležijo podatke, ki nato omogočijo terapevtu vpogled v delovanje organizma.

Pomembno je poudariti: meritve ANESA ne nadomeščajo zdravniških preiskav in niso diagnostično orodje. So pa lahko dragocena smernica, ki osvetli, kje v telesu nastajajo neravnovesja. Te namige lahko poglobljeno obdela tradicionalna medicina, terapevti Planeta zdravja pa jih uporabijo kot osnovo za oblikovanje programa podpore.

Foto: Ana Kovač

Kako poteka obravnava? Obisk Planeta zdravja poteka v treh zaporednih korakih: Analiza telesa z napravo ANESA – v nekaj minutah dobijo vpogled v ključne parametre delovanja telesa. Razlaga rezultatov – terapevt predstavi morebitne vzroke neravnovesij in pove, kako so povezani z življenjskim slogom. Program podpore – stranka prejme individualna priporočila: prehranske smernice, naravne pripravke, nasvete za življenjski slog in ukrepe za spodbujanje termoregulacije. Cilj ni kratkoročno blaženje simptomov, ampak dolgoročna podpora telesu, da se ponovno vzpostavi homeostaza – notranje ravnovesje.

Zakaj je pristop drugačen?

Medtem ko klasična medicina pogosto obravnava simptome (zdravila za bolečino, operacije za odstranitev okvar), Planet zdravja išče predvsem vzrok težav. Njihov namen ni nadomestiti zdravnika, ampak obiskovalcu ponuditi širšo sliko in možnosti za aktivno sodelovanje pri zdravju.

"Telo potrebuje ravnovesje in prav mi mu lahko pomagamo, da ga doseže," pravi Ogorevc. "Če smo prijazni do svojega telesa, nam to tudi vrne."

Mnogi uporabniki Planeta zdravja poudarjajo, da so tam prvič dobili občutek, da jih nekdo posluša celostno. Izkušnje ljudi ponazarjajo, da kombinacija uradnega zdravniškega mnenja in holističnega pristopa ljudem pogosto prinese odgovore, ki jih v klasičnem sistemu niso dobili.

Planet zdravja svojo filozofijo gradi na ideji, da informiran človek bolje skrbi za svoje zdravje. Meritve, priporočila in programi podpore niso zamenjava za zdravljenje, temveč dopolnitev.

V času dolgih čakalnih vrst in omejenih virov v javnem zdravstvu Planet zdravja ponuja priložnost za dodaten vpogled, pogovor in načrt, kako živeti bolj uravnoteženo življenje.

Ne zamudite torej priložnosti, da med 30. septembrom in 2. oktobrom v Cankarjevem domu spoznate Planet zdravja in njihove tri izjemne dogodke na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

