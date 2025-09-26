V Mariboru odprli mednarodni center za spodbujanje globalnega miru

Na Univerzi Alma Mater Europaea v Mariboru so odprli Global Peace Offensive Center, novo mednarodno središče, namenjeno spodbujanju miru skozi znanost, umetnost in izobraževanje. Center je nastal na pobudo Svetovne akademije umetnosti in znanosti, Evropske akademije znanosti in umetnosti ter Univerze Alma Mater Europaea. Na slovesnosti so ustanovitelji podpisali listino, s katero je center uradno začel delovati.

Predsednik Svetovne akademije umetnosti in znanosti Garry Jacobs, ki združuje več kot 700 znanstvenikov, umetnikov in mislecev, je izpostavil, da je mirovna ofenziva namenjena odzivanju na globalne nevarnosti, od ekstremizma do vojn: "Njeno poslanstvo je graditi temelje za pozitiven mir in človeško varnost skozi praktične ukrepe, ki jih ljudje občutijo v svojem vsakdanjem življenju."

Foto: Marko Pigac

Center bo deloval kot platforma za izmenjavo idej in iskanje rešitev na lokalni, regionalni in globalni ravni. Med ključnimi cilji so vključevanje mladih, spodbujanje medkulturnega dialoga ter oblikovanje konkretnih ukrepov za preprečevanje konfliktov. Center se pri svojem poslanstvu opira na dokument Vision for the Global Peace Offensive (2024) in Call to Action (2025), ki med drugim poudarjata pomen človekove varnosti, trajnostnega razvoja in kulturne diplomacije. Z ustanovitvijo centra se Maribor postavlja na zemljevid mest, ki gostijo mednarodne pobude za mir.

Foto: Marko Pigac