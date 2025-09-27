Na letošnjem reliju v Novi Gorici se bo od aktivne tekmovalne kariere poslovil legendarni slovenski dirkač Slavko Komel.

Slavko Komel je v zadnjih 40 letih postal prava ikona avtomobilskega športa v Sloveniji. Kot sovoznik je začel dirkati že v začetku osemdesetih, za volan pa se je presedel pred 41 leti. Vozil je stoenko, nato zastavo yuga, opel kadetta GSI in od leta 1994 opel astro GSI. S tem dirkalnikom bo ta danes in jutri del konkurence na 13. MAHLE reliju v Novi Gorici, kjer bosta sicer nastopili 102 posadki.

Foto: Gregor Pavšič

Komel je sicer svojo zadnjo pravo sezono odpeljal leta 2019, zdaj pa je napočil čas tudi za uradno slovo. “Odločitev je bila spontana. Letos sem odpeljal gorsko dirko v Podnanosu, nato pa smo dobili idejo o zaključku v Novi Gorici. Moj sin Tai je ravno dopolnil 16 let, tako da se je podvizal z opravljanjem vozniškega izpita in ta bo lahko moj sovoznik,” je povedal 68-letni Komel.

Njegov sin Tai je do zdaj dirkal v minimotu, danes pa bo debitiral tako kot sovoznik kot na večerni preizkušnji po ulicah Nove Gorice tudi kot voznik. Komela želita zanesljivo in varno pripeljati do cilja, da bi s tem na najlepši način zaključila kariero novogoriške dirkaške legende.

Komel je opel astro GSI v Slovenijo pripeljal že leta 1994. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V servisni coni v Kromberku si je Komel pripravil zanimiv napis: “Benzin poganja moje srce, dirkanje poganja mojo dušo! To sem jaz, Slavko Komel!”

Zanimalo nas je, zakaj je na desni strani deske zabil klin?

“Tja v nedeljo obesim dirkaško čelado. Dokončno!” zatrjuje 68-letni Primorec.

Foto: Gregor Pavšič

Komel je v reliju začel kot sovoznik Emila Košute, nato pa leta 1994 presedel za volan stoenke in sovozniško delo zaupal Cvetu Kristančiču. Komel se je hitro uveljavil kot neustrašen in napadalen voznik, kar ga je občasno tudi stalo boljšega rezultata. Poleg uspehov v državnem prvenstvu je z zastavo yugom leta 1988 opozoril na reliju za italijansko in evropsko prvenstvo v Piancavallu, kjer je zmagal v razredu. V Sloveniji je prvi naslov državnega prvaka (skupina A) osvojil leta 1992 v reliju.

Leta 2007 je svoji petdesetletnico praznoval na reliju v Mariboru, ker so mu namenili prav štartno številko 50. To leto je bil celo peti v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva. Osemnajst let pozneje, ko je od svoje mladosti naprej že zbral štarte na več kot 160 relijih, je napočil čas za dirkaško slovo.

Svojo 50-letnico je leta 2007 praznoval na reliju v Mariboru. Foto: Gregor Pavšič