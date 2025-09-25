Nova Gorica gosti avtomobilski šov, to so vse podrobnosti pred obiskom #foto

Sobota in nedelja bosta na Goriškem v znamenju tradicionalnega relija, ki ima med vsemi sedmimi v Sloveniji najvišji mednarodni rang. Na štartu pričakujemo okrog sto posadk, ki jih čaka trinajst hitrostnih preizkušenj.

Predsednik organizacijskega odbora Renato Hvala Foto: Gregor Pavšič Konec tedna Nova Gorica z okolico gosti enega najpomembnejših avtošportnih dogodkov leta v Sloveniji – to bo trinajsta izvedba MAHLE relija Nova Gorica, ki se točkuje za slovensko državno prvenstvo, FIA evropski pokal in pokal Mitropa.

V petek bo najprej "shakedown" test, v soboto in nedeljo pa sledi trinajst hitrostnih preizkušenj. Nastopilo bo okrog sto posadk. Tuje posadke bodo poskušale preprečiti novo slovensko slavje – zmago branita Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) –, domače posadke pa se bodo tokrat potegovale za kar 60 točk državnega prvenstva (koeficient 2).

Trasa je večinoma že znana, ponuja pa tudi veliko zanimivih odsekov za obiskovalce relija. Tekmovalna dolžina relija presega 151 kilometrov, zaradi precejšnje razdalje med hitrostnimi preizkušnjami pa bo imela veliko vlogo tudi pravilna izbira pnevmatik. Oba tekmovalna dneva sta dolžinsko podobna, sobotni pa ima eno hitrostno preizkušnjo več – večerni "superspecial" po ulicah Nove Gorice.

Sobota, 27. september 2025

8.00 - štart relija (servisna cona, Kromberk)

8.48 - HP 1 Korada (17,1 km)

9.36 - HP Morsko (10,3 km)

10.09 - HP Banjšice - MAHLE (10,6 km)

11.32 - servis (30 min).

12.50 - HP 4 Korada (17,1 km)

13.38 - HP 5 Morsko (10,3 km)

14.11 - HP 6 Banjšice - MAHLE (10,6 km)

17.04 - servis (30 min.)

17.47 - HP 7 Nova Gorica - GO!2025 (2,2 km)

18.09 - servis (45 min.)

Nedelja, 28. september 2025

9.01 - HP 8 Ročinj - Alpacem (14,9 km)

10.04 - HP 9 Ravnica - Konem Color (4,8 km)

10.42 - HP 10 Renče (16,8 km)

12.00 - servis (30 min).

13.08 - HP 11 Ročinj - Alpacem (14,9 km)

14.11 - HP 12 Ravnica - Konem Color (4,8 km)

14.49 - HP 13 Renče (16,8 km)

15.29 - servis (10 min.)

15.49 - cilja relija, Nova Gorica

Rok Turk in Blanka Kacin sta reli v Novi Gorici dobila dvakrat. Foto: Uroš Modlic

Marko Grossi je s citroënom C3 rally2 še vedno najresnejši Turkov izzivalec v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Naslov državnega prvaka v reliju se nasmiha Roku Turku, toda tako v skupni razvrstitvi kot v posameznih razredih bo zaradi dvojnega točkovanja prav reli v Novi Gorici eden najpomembnejših za razplet letošnje sezone.

Reli v Novi Gorici bo peta preizkušnja letošnjega državnega prvenstva v reliju in zaradi koeficienta 2 ena najpomembnejših. V skupni razvrstitvi je letos tri relije dobil Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), enega pa Mark Škulj (citroën C3 rally2, sovoznica Pia Šumer).

Poleg Turka in Škulja je tretji dirkač, ki je letos redno zasedal stopničke še Marko Grossi (citroën C3 rally2, sovoznica Tara Berlot). Grossi ima letos že en odstop, Turk pa eno tretje mesto. V končni seštevek državnega prvenstva bo štelo šest najboljših rezultatov na sedmih relijih, zato bo mogoče šele po Novi Gorici ocenjevati razmerja moči v posameznih razredih državnega prvenstva.

Video: reli lani tudi skozi nevihto

Gneča za najboljšimi, pod drobnogledom tudi Divizija 2

Za trojico Turk-Škulj-Grossi je nato več voznikov, ki se borijo za prvo peterico in lahko z nekaj sreče ciljajo celo na stopničke. Med dirkalnike razreda Rally2 je letos napredoval Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj), letos je bil že tretji v Železnikih. Odlične vožnje kaže Mitja Glasenčnik (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik), ki z avtomobilom nižjega razreda meša štrene blizu vrha. V širšem krogu favoritov sta še najhitrejša iz razvrstitve Masters: Mitja Klemenčič (škoda fabia R5, sovoznik Vili Ošlaj) in v Novi Gorici vedno hitri Aleš Zrinski (škoda fabia rally, sovoznik Metod Kurent).

Visoko bodo tudi dirkalniki Divizije 2 s pogonom na sprednji par koles. V državnem prvenstvu se za naslov prvaka borita Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič) in Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj). Tokrat bo na štartu še nekaj zanimivih voznikov, ki lahko morda celo posežejo v dvoboj Čendak-Miklavčič. Vračajo se lanski prvak Jan Medved (opel corsa rally4, sovoznik Izidor Šavelj), Domen Mihevc (peugeot 208 rally4, sovoznica Klara Slejko), Jernej Fakin (peugeot 208 rally4, Žiga Abram) in Martin Štucin (ford fiesta rally4, sovoznik Darko Vončina). Med tujci bo slovenskim voznikom zagotovo uspel slediti vsaj mladi Nemec Rene Noller (opel corsa rally4).

Čeprav letos v Diviziji 4 prevladuje Mitja Glasenčnik, bo v tem razredu nastopilo precej zanimivih posadk. To bodo sicer predvsem tujci, med Slovenci pa Darko Peljhan (VW polo proto, sovoznik Matej Čar), Janko Čebron (mitsubishi lancer, sovoznik Marko Stopar) in Ambrož Kavs (ford fiesta rally3, sovoznik Nejc Cenčič). V skupnem seštevku je Glasenčniku najbližje Boris Požeg (ford fiesta rally3).

Po enem reliju premora se v Divizijo 3 vrača Robert Kresnik (renault clio RS, sovoznica Nives Cotič), ki tudi vodi v skupnem seštevku. V tem razredu tokrat zanimiv nastop tudi Gregorja Fakina (renault clio williams, sovoznik Žan Umek)

Divizija I je že tradicionalno najbolj množičen razred državnega prvenstva. Letos sta na prvih relijih prevladovala Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Gorenc Velkavrh) in Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek). Prva dva relija je dobil Brus, naslednja dva pa Velkavrh. Med obema lahko pričakujemo tudi zanimiv obračun za zmago v Novi Gorici, razlika v skupnem seštevku državnega prvenstva pa je med njima le osem točk. Brus ima obenem pred tretjeuvrščenim prednost že več kot 40 točk.

Ker bo reli dolg in se bo tako še težje izogniti napakam in drugim nevšečnostim, bodo imeli priložnost tudi drugi. Naslov prvaka brani Jure Jereb (renault clio rally5, sovoznik Matej Praček), hitra sta Rene Černigoj (opel adam cup, sovoznik Aljaž Černigoj) in Alen Lampe (opel adam cup, sovoznik Matic Dolenc), visoko bo na domačem reliju ciljal tudi Jan Mrevlje (honda civic, sovoznik Manuel Šavli). Divizijo I bo dodatno popestril še izkušeni Alan Pajk (renault clio rally5, sovoznik Lucijan Vovk), ki bo v tem razredu letos vozil prvič.

Novost v Diviziji 1 je letos pokalno prvenstvo 1A za starejše dirkalnike. Tu je glavni favorit Mrevlje, za njim pa tudi Aljaž Rovan (VW polo, sovoznica Hana Vihtelič), Matjaž Vogrič (MG ZR 105, sovoznica Tjaša Vogrič) in tudi posadke pokala Yugo – med njimi trenutno vodi Matej Aubreht (sovoznica Pia Ramšak).

