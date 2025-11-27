Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Odbor DZ o srednjeročnem obrambnem programu

S predlogom pripadnikom SV med drugim omejujejo nekatere pravice iz delovnega razmerja.

S predlogom pripadnikom SV med drugim omejujejo nekatere pravice iz delovnega razmerja.

Foto: Bojan Puhek

Odbor za DZ za obrambo bo na današnji seji obravnaval srednjeročni obrambni program za obdobje 2026–2031, ki predvideva enega največjih investicijskih ciklov na področju modernizacije Slovenske vojske (SV). Na mizi bodo imeli tudi novelo zakona o službi v SV, ki drugim ureja posebnosti delovnega časa pripadnikov.

S predlogom pripadnikom SV med drugim omejujejo nekatere pravice iz delovnega razmerja, med drugim do odmora in počitka, odklopa, oskrbovalskega dopusta in očetovskega dopusta v določenih primerih. Gre za povišano pripravljenost, izredno in vojno stanje ter pri opravljanju začetnega vojaškega usposabljanja.

Načrt poudarja sile in zmogljivosti vojske

Predlog novele zakona opredeljuje tudi institut bivanja denimo v vojaški enoti, ki se ne šteje v delovni čas. Prav tako določajo vrednotenje tega posebnega pogoja, in sicer v višini urne postavke zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Predlog vzpostavlja tudi pravno podlago, ki omogoča, da objekte varujejo civilne osebe, zaposlene v vojski oziroma na ministrstvu za obrambo.

Srednjeročni obrambni program za obdobje 2026–2031 pa poudarja sile in zmogljivosti vojske, namenjene nacionalni obrambi, zagotovitvi zračne obrambe, srednjega pehotnega bataljona, srednjega bojnega izvidniškega bataljona in modulov srednje bataljonske bojne skupine.

Srednjeročna finančna projekcija temelji na resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je junija sprejel DZ, določa pa postopno povečevanje obrambnih izdatkov do leta 2030 na tri odstotke BDP.

