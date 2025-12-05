Putin in Modi na pogovorih o trgovini, obrambi in Ukrajini

Indijski premier Narendra Modi v New Delhiju gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina, v središču njunih današnjih pogovorov so gospodarske vezi in trgovina, energenti, obramba, vojna v Ukrajini in geopolitične razmere. Medtem ko Rusija nadaljuje vojno v Ukrajini, se Indija sooča s pritiski ZDA, naj preneha kupovati rusko nafto.

Modi je Putina v četrtek zvečer pričakal na letališču, danes pa je ruskega predsednika v predsedniški palači sprejel z državniškimi častmi, preden sta začela formalni del srečanja, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

V ospredju Putinovega prvega obiska v Indiji od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 bosta trgovanje z energenti, orožjem in vojaško opremo ter širše gospodarsko sodelovanje. Pričakovati je tudi pogovore o geopolitičnih razmerah, vojni v Ukrajini ter carinskih pritiskih ZDA na obe državi.

"Indija je na strani miru"

Putin je pred začetkom pogovorov dejal, da je z indijskim premierjem delil veliko podrobnosti o dogajanju v Ukrajini in pogajanjih z ZDA glede potencialnega mirovnega dogovora. Modiju se je zahvalil in dodal, da je Indija na strani miru. "Indija ni nevtralna. Imamo jasno stališče, podpiramo vsa prizadevanja za mir," pa je glede vojne v Ukrajini dejal indijski premier.

Indija je po začetku vojne v Ukrajini, ko so evropske države začele omejevati nakupe ruskih energentov, začela kupovati ogromne količine ruske nafte.

To je povzročilo trenja z Zahodom, zlasti ZDA. Vlada predsednika Donalda Trumpa je uvedla še dodatne 25-odstotne carine na uvoz indijskega blaga, ker da Indija s kupovanjem ruske nafte pomaga financirati rusko vojno.

Indija obtožbe ZDA zavrača in vztraja pri energetski neodvisnosti. Hkrati poudarja, da tudi evropske države še vedno kupujejo ruske energente, čeprav v veliko manjših količinah. Podobno je v pogovoru za indijske medije v teh dneh izpostavil tudi ruski predsednik. Energetsko sodelovanje Rusije in Indije po njegovih besedah ni odvisno od kratkoročnih političnih sprememb.

Nakupi ruskega orožja

Poleg nafte je bilo ključen del pogovorov tudi obrambno sodelovanje, indijski nakupi ruskega orožja in druge opreme, kot so protiletalski sistemi, bojna letala in jedrske podmornice. New Delhi si bo po navedbah AFP prizadeval tudi za lažji dostop do širšega ruskega trga.

Eden od pomembnih, čeprav manj izpostavljenih vidikov Putinovega obiska je tudi njegova udeležba na današnjem odprtju indijskega urada medijske mreže Russia Today (RT). Ruski medij, katerega delovanje je na Zahodu omejeno ali prepovedano, naj bi po ocenah analitikov v Indiji promoviral ruska stališča in ob kritikah na račun Zahoda krepil indijsko-ruske vezi.