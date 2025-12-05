Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
5. 12. 2025,
10.54

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gospodarska diplomacija nafta obramba Vladimir Putin Narendra Modi Indija Rusija

Petek, 5. 12. 2025, 10.54

1 minuta

Putin in Modi na pogovorih o trgovini, obrambi in Ukrajini

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Putin, Narendra Modi | Indija je po začetku vojne v Ukrajini, ko so evropske države začele omejevati nakupe ruskih energentov, začela kupovati ogromne količine ruske nafte. | Foto Reuters

Indija je po začetku vojne v Ukrajini, ko so evropske države začele omejevati nakupe ruskih energentov, začela kupovati ogromne količine ruske nafte.

Foto: Reuters

Indijski premier Narendra Modi v New Delhiju gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina, v središču njunih današnjih pogovorov so gospodarske vezi in trgovina, energenti, obramba, vojna v Ukrajini in geopolitične razmere. Medtem ko Rusija nadaljuje vojno v Ukrajini, se Indija sooča s pritiski ZDA, naj preneha kupovati rusko nafto.

Modi je Putina v četrtek zvečer pričakal na letališču, danes pa je ruskega predsednika v predsedniški palači sprejel z državniškimi častmi, preden sta začela formalni del srečanja, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

V ospredju Putinovega prvega obiska v Indiji od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 bosta trgovanje z energenti, orožjem in vojaško opremo ter širše gospodarsko sodelovanje. Pričakovati je tudi pogovore o geopolitičnih razmerah, vojni v Ukrajini ter carinskih pritiskih ZDA na obe državi.

"Indija je na strani miru"

Putin je pred začetkom pogovorov dejal, da je z indijskim premierjem delil veliko podrobnosti o dogajanju v Ukrajini in pogajanjih z ZDA glede potencialnega mirovnega dogovora. Modiju se je zahvalil in dodal, da je Indija na strani miru. "Indija ni nevtralna. Imamo jasno stališče, podpiramo vsa prizadevanja za mir," pa je glede vojne v Ukrajini dejal indijski premier.

Indija je po začetku vojne v Ukrajini, ko so evropske države začele omejevati nakupe ruskih energentov, začela kupovati ogromne količine ruske nafte.

Narendra Modi Donald Trump
Novice Trumpove carine so Indijo obrnile k Putinu: Modi se oddaljuje od ZDA

To je povzročilo trenja z Zahodom, zlasti ZDA. Vlada predsednika Donalda Trumpa je uvedla še dodatne 25-odstotne carine na uvoz indijskega blaga, ker da Indija s kupovanjem ruske nafte pomaga financirati rusko vojno.

Indija obtožbe ZDA zavrača in vztraja pri energetski neodvisnosti. Hkrati poudarja, da tudi evropske države še vedno kupujejo ruske energente, čeprav v veliko manjših količinah. Podobno je v pogovoru za indijske medije v teh dneh izpostavil tudi ruski predsednik. Energetsko sodelovanje Rusije in Indije po njegovih besedah ni odvisno od kratkoročnih političnih sprememb.

Nakupi ruskega orožja

Poleg nafte je bilo ključen del pogovorov tudi obrambno sodelovanje, indijski nakupi ruskega orožja in druge opreme, kot so protiletalski sistemi, bojna letala in jedrske podmornice. New Delhi si bo po navedbah AFP prizadeval tudi za lažji dostop do širšega ruskega trga.

Eden od pomembnih, čeprav manj izpostavljenih vidikov Putinovega obiska je tudi njegova udeležba na današnjem odprtju indijskega urada medijske mreže Russia Today (RT). Ruski medij, katerega delovanje je na Zahodu omejeno ali prepovedano, naj bi po ocenah analitikov v Indiji promoviral ruska stališča in ob kritikah na račun Zahoda krepil indijsko-ruske vezi.

Narendra Modi, Donald Trump
Novice Trump po srečanju z Modijem napovedal prodajo letal F-35 Indiji
Volodimir Zelenski in Donald Trump
Novice Na Floridi končani ameriško-ukrajinski pogovori o končanju vojne
Luiza Rozova
Novice Sredi Evrope našli Putinovo skrivno hčer: "Tvoj oče je ubil mojega brata" #video
gospodarska diplomacija nafta obramba Vladimir Putin Narendra Modi Indija Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.