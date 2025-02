Trump po srečanju z Modijem napovedal prodajo letal F-35 Indiji

"Letos bomo povečali vojaško prodajo Indiji, tlakujemo pa tudi pot, da ji zagotovimo nevidne lovce F-35," je dejal Trump.

Indija, ki je v Aziji naraven zaveznik ZDA proti Kitajski, se bo s tem pridružila ozkemu krogu držav, ki imajo dostop do te napredne ameriške vojaške tehnologije. Med njimi so zaveznice iz Nata, Izrael in Japonska, poroča tiskovna agencija AFP.

Trump je napovedal skupne investicije v pristanišča, železnice in podmorske kable za izgradnjo ene največjih trgovinskih poti v zgodovini.

"Delamo na trgovinskem sporazumu, ki bo v obojestransko korist. Osredotočili se bomo na trgovino z nafto in plinom. Povečala se bodo tudi vlaganja v energetsko infrastrukturo na področju jedrske energije," pa je napovedal Modi.

Ameriški predsednik je dejal, da sta se strinjala o začetku pogovorov o dolgotrajnih trgovinskih neenakosti, ki bi jih morali po njegovih besedah že zdavnaj odpraviti. Poudaril je, da so indijske nepošteno visoke carine velik problem.

"Imamo več nafte in plina kot katerakoli druga država. Potrebujejo to, mi pa to imamo," je dejal predsednik ZDA, ki so imele lani 45,6 milijarde dolarjev trgovinskega primanjkljaja z Indijo.

Modi spravljiv glede vračanja priseljencev

Indija je bila ena od prvih držav, ki so sprejele svoje nezakonite priseljence, ki jih je izgnala Trumpova vlada. "Povsem smo pripravljeni vzeti nazaj vsakega potrjenega Indijca, ki je nezakonito v ZDA," je dejal Modi. Indija je sicer tretji največji vir nezakonitih priseljencev v ZDA za Mehiko in Salvadorjem, poroča AFP.

Trump pa je napovedal izročitev osumljenca za teroristični napad v Mumbaiju leta 2008 Tahawwurja Hussaina Rano. Kanadski državljan pakistanskega izvora je bil leta 2011 v ZDA obsojen na 13 let zapora, vrhovno sodišče ZDA pa je zavrnilo njegovo prošnjo proti izročitvi.

Indijski premier se je pred Trumpom posebej sestal še z milijarderjem Elonom Muskom, ki pri Trumpu igra vlogo šefa urada za vladno učinkovitost. Pri čemer ni jasna vloga, ki jo je imel Musk na srečanju. Foto: Reuters Novinarska konferenca predsednikov, ki sta se izjemno dobro ujela že v času prvega Trumpovega mandata, je minila v izrazih prijateljstva in pohval.

Indijski premier se je pred Trumpom posebej sestal še z milijarderjem Elonom Muskom, ki pri Trumpu igra vlogo šefa urada za vladno učinkovitost. Pri čemer ni jasna vloga, ki jo je imel Musk na srečanju.

Modi je četrti voditelj, ki je obiskal Belo hišo odkar je na oblasti Trump, ki je doslej povabil že voditelje Izraela, Japonske in Jordanije.

Pred srečanjem je Trump naznanil vzajemne carine z vsem svetom, Modi pa je že pred prihodom v ZDA oznanil, da bodo znižali carine na uvoz ameriških motorjev Harley Davidson, ki Trumpa motijo.