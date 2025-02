Ameriški predsednik Donald Trump je kljub grožnjam s povračilnimi ukrepi Kitajske in EU sinoči uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija iz vseh držav sveta, kar je napovedal že v nedeljo.

Izjema bi lahko bila Avstralija

"Danes poenostavljam naše carine na jeklo in aluminij. Gre za 25 odstotkov brez izjeme," je novinarjem v Beli hiši povedal Trump, vendar dodal, da razmišlja o izjemi za Avstralijo, eno redkih držav, s katerimi imajo ZDA trgovinski presežek.

Trump je že leta 2018 uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla iz Kitajske, njegov naslednik oziroma predhodnik Joe Biden pa jih je obdržal. Sinočnji Trumpov ukrep je bil namenjen temu, da se zaprejo luknje, saj podjetja iz tretjih držav kupujejo kitajsko jeklo in ga potem prodajajo naprej v ZDA, poroča CNN.

ZDA največ jekla uvozijo iz Kanade, Mehike, Brazilije in Južne Koreje, neposredno iz Kitajske pa kupijo le dva odstotka vsega uvoženega jekla. Leta 2018 je Trump uvedel 25-odstotne carine na jeklo in desetodstotne carine na aluminij, kar je pospešilo domačo proizvodnjo, vendar pa so ZDA doletele povračilne carine na njihov izvoz.

S carinami še ni zaključil

Trump je sinoči novinarjem povedal, da bo s tremi carinami Ameriko naredil spet bogato, vendar pa se jim obetajo povračilne carine iz drugih držav sveta.

EU je to že napovedala, Kitajska pa je na uvedbo desetodstotnih dodatnih carin na izvoz v ZDA v ponedeljek uvedla carine na izvoz utekočinjenega naravnega plina in premoga iz ZDA.

Večina ameriških gospodarskih strokovnjakov že dlje časa opozarja, da bodo višje carine plačali ameriški potrošniki, in napoveduje tudi rast inflacije. Vendar pa je Trump naznanil, da bo danes ali v sredo uvedel še več carin, med drugim na uvoz avtomobilov, zdravil in računalniških čipov, poroča CNN.

Trump se pritožuje nad visokim zunanjetrgovinskim primanjkljajem ZDA v trgovini s svetom in meni, da bo to uravnotežil s pomočjo carin.

Kaj bo storila EU?

O trgovinskih odnosih med EU in ZDA bodo danes razpravljali Evropski poslanci. Evropska komisija doslej ni bila uradno obveščena o uvedbi dodatnih ameriških carin na blago iz EU, v Bruslju pa so v ponedeljek v odzivu na Trumpovo napoved zagotovili, da bodo zaščitili interese evropskih podjetij in potrošnikov.