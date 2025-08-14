Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
14. 8. 2025,
8.34

Tragični dogodki z dirk so ga vse bolj obremenjevali, dirke pa postajale vse večje breme

Louis Kitzki je zaradi nedavnih smrti v kolesarstvu pri komaj 21 letih končal kariero

Pe. M.

Louis Kitzki se je po nedavnih smrtih kolesarjev odločil, da pri 21 letih konča kariero.

Mladi nemški kolesar Louis Kitzki, član ekipe Alpecin-Deceuninck Development Team, se je zaradi nedavnih smrti v kolesarstvu, ki so močno vplivale na njegovo duševno stanje, odločil, da pri komaj 21 letih konča kariero.

"Verjetno to ni takšen konec kariere, kot sem si ga predstavljal," je 21-letni kolesar Louis Kitzki začel zapis na družbenem omrežju Instagram, v katerem je sledilcem pojasnil odločitev za tako zgoden konec kolesarske kariere.

Član ekipe Alpecin-Deceuninck Development Team je zapisal, da so ga močno obremenjevali tragični dogodki z dirk v zadnjem času. O tem, da konča kariero, je razmišljal že lani, odločitev pa dokončno sprejel po julijski smrti 19-letnega Samuela Privitere, ki je umrl po padcu med spustom na Dirki po dolini Aoste.

"Po Dirki po Avstriji nisem bil nikoli več kolesar, kot sem bil nekoč"

"Po udeležbi na svoji zadnji dirki, Dirki po dolini Aoste in smrti Samuela Privitere sem se odločil, da končam kariero profesionalnega kolesarja. Že po lanski Dirki po Avstriji (umrl je Andre Drege, op. a.) sem imel resne dvome o dirkanju in bil tik pred tem, da odneham. Kljub temu sem nadaljeval in v veliki meri potlačil, kar se je zgodilo. Žal po Dirki po Avstriji nisem bil nikoli več kolesar, kot sem bil nekoč. Vedno bolj sem bil zaskrbljen zaradi svoje varnosti, na dirkah sem se počutil vse bolj nelagodno, kar je srednjeročno pomenilo, da na dirkah nisem mogel ponoviti tistega, za kar sem tako trdo delal na treningih," je zapisal mladi Nemec in razkril, da so dirke zanj predstavljale vse večje breme.

Po tragičnih dogodkih so dirke zanj postajale vse večje breme. | Foto: Guliverimage Po tragičnih dogodkih so dirke zanj postajale vse večje breme. Foto: Guliverimage

"Bolj kaotična ko je postajala dirka, bolj brutalno sem se psihično zlomil"

"Proti koncu so bile dirke žal le nadležen stranski učinek, ki si ga moral sprejeti, če si želel zaslužiti s kolesarjenjem. Popolnoma sem izgubil užitek v dirkanju. Bolj kaotična ko je postajala dirka, bolj brutalno sem se psihično zlomil. Kar se je zgodilo v dolini Aoste, je na koncu le potrdilo mojo odločitev. Zdaj vidim, kako dobro mi gre, odkar sem odnehal. Žal mi je, da kot profesionalni kolesar nisem mogel izpolniti nekaterih pričakovanj in da se moje sodelovanje z Alpecinom zdaj končuje. Kljub temu sem prepričan, da je bila odločitev, da preneham, pravilna. Zelo sem hvaležen za priložnost, ki sta mi jo dala moja ekipa Alpecin Deceuninck in Zwift. Učil sem se od najboljših kolesarjev na svetu in spoznal veliko prijaznih ljudi v ekipi. Poleg tega sem po zaslugi svojega trenerja Philippa Walslebna znatno izboljšal telesno kondicijo, čeprav tega na dirkah nikoli nisem mogel zares pokazati," je dodal Kitzki, ki se bo zdaj posvetil drugim stvarem, kolesarskim kolegom pa želi vse najboljše.

