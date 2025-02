Stranka indijskega premierja Narendre Modija, Bharatiya Janata (BJP), ima po 27 letih spet večino v regionalni skupščini v New Delhiju. Na regionalnih volitvah v indijski prestolnici je dobila 48 od 70 sedežev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prepričljiva zmagovalka volitev pred petimi leti, stranka Aam Aadmi (AAP), je padla na drugo mesto in je dobila 22 sedežev. Njen vodja in oster kritik Modija Arvind Kejriwal je že priznal poraz in čestital zmagovalki volitev. Izrazil je upanje, da bo BJP izpolnila obljube.

Vodjo AAP so marca lani pred parlamentarnimi volitvami v Indiji zaprli zaradi obtožb o korupciji, a je do septembra, ko so ga izpustili, prestolnico vodil iz zapora.

Zmaga v prestolnici je pomembna za Modija in njegovo stranko, ki je na zveznih parlamentarnih volitvah lani spomladi sicer zmagala, a manj prepričljivo, kot je pričakovala, ter je po desetih letih izgubila absolutno večino v zveznem parlamentu.

Poraženka volitev v New Delhiju je tudi Kongresna stranka opozicijskega voditelja Rahula Gandhija, ki je ostala brez poslancev.