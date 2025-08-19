Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Zaupanje politika Stranka Karl Erjavec

Torek, 19. 8. 2025, 14.01

35 minut

Erjavec stavi na sloves teflonskega politika

Karl Erjavec je dolga leta vodil stranko upokojencev DeSUS, dokler se ni leta 2021 iz nje umaknil, saj med svojimi poslanci ni dobil podpore za prevzem mandatarstva. Stranka se je v preteklosti, kljub razmeroma majhnemu številu poslancev, večkrat izkazala za jeziček na tehtnici slovenske politike. Kot svojo prednost zdaj izpostavlja izkušnje, s katerimi je mogoče graditi prihodnost.

Karl Erjavec je dolga leta vodil stranko upokojencev DeSUS, dokler se ni leta 2021 iz nje umaknil, saj med svojimi poslanci ni dobil podpore za prevzem mandatarstva. Stranka se je v preteklosti, kljub razmeroma majhnemu številu poslancev, večkrat izkazala za jeziček na tehtnici slovenske politike. Kot svojo prednost zdaj izpostavlja izkušnje, s katerimi je mogoče graditi prihodnost.

Foto: STA

Dolgoletni slovenski politik in večkratni minister Karl Erjavec bo, kot kaže, v prizadevanjih za vrnitev v aktivno politiko izkoristil svoj sloves "teflonskega politika", ki si ga je pridobil s preživetjem različnih političnih viharjev. Tako s plakatov, ki so jih postavili po Sloveniji, pozdravlja kot "odporen, vztrajen, teflonski Karl".

Erjavec bo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopil s svojo novo stranko Zaupanje. Na plakatih pa so se poigrali tudi z barvami in v imenu ločeno izpostavili besedi "za upanje".

Geslo stranke je Zaupanje za varno prihodnost, kot pojasnjujejo, pa povzema bistvo njegove vizije, ki so "povezovanje, odgovornost, hvaležnost in trdna vera v skupno prihodnost Slovenije".

"Izkušnje niso breme, ampak orodje za gradnjo prihodnosti," ob tem sporoča Erjavec, ki bo ob lansiranju kampanje prihodnji teden tudi podal izjavo za medije.

Iskal svoje mesto med strankami

Izkušenj Erjavcu ne manjka, saj je v politiko (takratno SKD) stopil že v zgodnjih 90. letih. Po krajšem sodelovanju SKD in SLS se je ob razdružitvi odločil za SLS. Leta 2004 je za kratek čas presedlal v LDS, a že jeseni kandidiral za poslanca na listi DeSUS.

Leto kasneje je prevzel tudi vodenje stranke, na čelu katere je ostal do januarja 2020, ko so mu delegati na strankarskem kongresu izrekli nezaupnico. Za krajši čas je vodenje stranke prevzela tedanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki je stranko popeljala v tretjo vlado Janeza Janše, čeprav je DeSUS pred volitvami 2018, tedaj še pod vodstvom Erjavca, poudarjal, da v vladi Janeza Janše ne bo sodeloval, kot so v DeSUS pred volitvami večkrat zatrdili. Pivec ni obstala dolgo, pod očitki o netransparentnem delovanju je odstopila.

Erjavec se je vrnil v politiko skozi velika vrata, decembra istega leta znova prevzel stranko in s koalicijo KUL ciljal celo na prevzem mandatarstva. Izkazalo se je, da je prekaljeni politik tedaj podcenil moč poslancev DeSUS, ki ga pri tej nameri niso podprli. Tako je marca 2021 odstopil z mesta predsednika DeSUS, izstopil iz stranke in se do lanske jeseni umaknil iz politike. 

Zaupanje politika Stranka Karl Erjavec
