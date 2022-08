Erjavec veleposlanik v Franciji? Rupel: To bi lahko bila katastrofa.

Karl Erjavec je bil obrambni, okoljski in tudi zunanji minister, Dimitrij Rupel pa je bil prvi zunanji minister Slovenije od leta 1990 do 1992.

"Mene ta njegov predlog oziroma poskus postati veleposlanik ne čudi. On že ves čas išče neko zaposlitev, ker očitno še nima dovolj let za upokojitev in se pač ponuja vsenaokrog. Kar zadeva položaj veleposlanika, je njegovo imenovanje odvisno ali od ministrstva za zunanje zadeve in ministra ali od odločitve vlade in ne nazadnje od predsednika," je ambicije nekdanjega predsednika stranke DeSUS Karla Erjavca, da bi postal slovenski veleposlanik v Franciji, komentiral Dimitrij Rupel.

"Predsednik je v tem trenutku Borut Pahor, ki je zelo korekten človek in ne bo zaustavljal nobenega takega imenovanja, kot ga je zaustavljal Danilo Türk v mojem primeru leta 2008," je povedal Rupel.

"Erjavec ni del koalicije"

"Sam ne vem, ali bo šel Erjavec v Pariz, to je odvisno od Roberta Goloba in deloma najbrž od Tanje Fajon. Gospod Erjavec ni del te koalicije, je pa del te splošne levičarske revolucije pri nas, ki je zdaj na oblasti. Mislim, da če Golob presodi, da mora Erjavcu narediti uslugo, mu jo bo pač naredil. Gre za politično uslugo in nobeno strokovno imenovanje ali odločitev," je morebitno imenovanje Erjavca za veleposlanika v Parizu komentiral Rupel.

"Prizadeval sem si, da bi iz slovenske diplomacije naredili karierno diplomacijo"

"Z Erjavcem si ne bodo kaj veliko pomagali, Slovenija pa tudi ne, saj ima Karl Erjavec celo vrsto nekih težkih težav, tudi jezikovnih in tako naprej. Da ne govorim o tem, da nikoli ni bil diplomat. Sam sem si leta prizadeval, da bi iz slovenske diplomacije naredili karierno diplomacijo, skratka, da bi samo tisti, ki imajo ustrezno izobrazbo in so že nekaj let v diplomaciji, postali veleposlaniki. To nam je leta 2008 preprečil Samuel Žbogar, ki je zdaj spet državni sekretar na ministrstvu. Žbogar je s Türkom namreč spremenil zakon, ki je bil sprejet v mojem mandatu, v katerem smo se šli strogo karierno diplomacijo. Spremenili so zakon in zdaj velja, da lahko imenujejo deset odstotkov politično imenovanih veleposlanikov. Tako da imajo zdaj neko podlago, da lahko Erjavca pošljejo, menim pa, da bo to katastrofa za slovensko-francoske odnose," je še povedal Rupel.

"Sloveniji se slabo piše, če bo take ljudi pošiljala za veleposlanike v inozemstvo"

"Mislim, da on ni primeren za noben položaj, ki je povezan z zunanjo politiko. Ni bil primeren za zunanjega ministra, kar je dokazal sam in so mu tudi drugi, za veleposlanika pa sploh ne, saj je biti veleposlanik obrt oziroma poklic. Erjavec je bil minister za okolje, obrambo, politik in šef upokojencev, nekdo, ki se je z razmeroma slabim uspehom pretikal po različnih funkcijah, in zato ocenjujem, da se Sloveniji slabo piše, če bo take ljudi pošiljala za veleposlanike v inozemstvo," je sklenil Dimitrij Rupel.