Košarkarske reprezentance odštevajo dneve do začetka evropskega prvenstva v košarki, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom gostile Latvija, Poljska, Finska in Ciper. Slovenija bo na prvenstvu nastopila v skupini D, kjer imajo vlogo favorita Francozi, ki so že razkrili končno dvanajsterico, ki bo odpotovala v Katovice, kjer bodo odigrane tekme prvega dela v omenjeni skupini.

Francoski selektor Frederic Fauthoux je skupaj s strokovnim štabom sprejel odločitev in določil dvanajsterico, ki bo letos lovila evropsko krono. Kot zadnja sta odpadla Nadir Hifi in poškodovani Vincent Poirier. Za tega naj bi si v Franciji prizadevali, da bi ga zamenjal center Charlotte Hornets Moussa Diabate, a je povabilo zavrnil, poroča L'Equipe. Enako naj bi Diabate storil že pred lanskimi olimpijskimi igrami, na katerih je Francija na koncu osvojila srebrno odličje.

"Kontaktirali smo ga, da bi prišel in zamenjal Vincenta," je po pripravljalni zmagi Francije nad Španijo z 78:73 potrdil glavni trener Frederic Fauthoux. "Vendar se raje osredotoča na svojo sezono v ligi NBA. Posvetoval se je s svojim delodajalcem in sprejel to odločitev, mi pa smo to upoštevali." Francozi sicer že tako ne morejo računati na svojo najboljšo zasedbo, saj od visokih igralcev med drugim manjkajo Victor Wembanyama, Rudy Gobert in Mathias Lessort.

Sodelovanje je odpovedal tudi Evan Fournier, po lanskih olimpijskih igrah pa sta reprezentančno pot sklenila Nicolas Batum in Nando De Colo. Francozi bodo kljub temu na Eurobasketu računali na štiri košarkarje iz lige NBA, kapetana ekipe Guerschona Yabuseleja, Bilala Coulibalyja ter dva prva izbora na naboru lige NBA iz lanskega leta, Zaccharieja Risacherja in Alexa Sarra.

Slovenci se bodo s Francozi pomerili na drugi tekmi prvenstva. Obračun bo na sporedu 30. avgusta ob 17. uri.

Postava Francije za EuroBasket: Isaia Cordinier (Anadolu Efes), Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Sylvain Francisco (Žalgiris Kaunas), Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv), Mouhammadou Jaiteh (Dubaj Basketball), Timothe Luwawu-Cabarrot (Baskonia Vitoria), Theo Maledon (Real Madrid), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alexandre Sarr (Washington Wizards), Matthew Strazel (Monaco), Guerschon Yabusele (New York Knicks)

