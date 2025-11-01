V povezavi z oktobrskim ropom nakita v Louvru je danes sodišče sprožilo preiskavo proti 38-letni ženski, ki je osumljena sodelovanja pri organizirani kraji in udeležbe v kriminalni združbi z namenom storitve kaznivega dejanja.

Ženska je ena od petih ljudi, ki so jih v povezavi z ropom v Parizu in njegovi okolici aretirali v sredo. Preiskovalni sodnik je danes zanjo odredil pripor. Preiskavo so oblasti uvedle še proti enemu moškemu, medtem ko so ostale tri izpustili.

V začetku tedna so v Parizu že sprožili kazenski postopek proti dvojici glavnih osumljencev, pridržanih 25. oktobra. Dvojica naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis.

Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno s pomočjo transportne lestve. Rop je trajal le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.