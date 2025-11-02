V Franciji našli posnetek domnevnega posilstva v priporu

Potem ko sta bila dva francoska policista obtožena posilstva 26-letnice v priporu, je pariška državna tožilka Laure Beccuau danes sporočila, da je eden od njiju dejanje posnel s telefonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Državna tožilka, ki je v soboto sporočila, da so 23 in 35 let stara policista obtožili posilstva in spolnega napada kot oseb, ki sta zlorabili svoj položaj, je za televizijsko mrežo France Info pojasnila, da so ju obtožili na podlagi izjav tožnice.

Verodostojnost teh je namreč po njenih besedah potrdilo več elementov preiskave, vključno s kratkim videoposnetkom dejanja, ki ga je posnel eden od obtoženih.

Policista, ki so ju suspendirali in ostajata v priporu, naj bi žrtev posilila v noči na sredo v priporu sodišča v pariškem predmestju Bobigny, kjer je bila ta zaradi zanemarjanja otroka. Trdila sta, da je 26-letnica v spolni odnos privolila.

Kot je še povedala tožilka, je primer sprožil vprašanja o "resničnosti privolitve, če upoštevamo, da je bila v priporu na sodišču in je bila zato že prikrajšana za svobodo gibanja in fizično omejena".

Odmevni primer Pelicot

Francijo je v zadnjem času pretresla vrsta odmevnih primerov posilstev, na čelu s primerom Gisele Pelicot, ki jo je soprog leta omamljal in posiljeval. Obenem je posredoval pri posilstvih, ki jih je na njunem domu zgrešilo več deset drugih moških.

Porast primerov je v državi sprožila razpravo o soglasju. V sredo so nato poslanci sprejeli zakon, ki posilstvo opredeljuje kot kakršnokoli spolno dejanje brez privolitve.