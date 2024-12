Sodišče v francoskem Avignonu je danes Dominiqua Pelicota spoznalo za krivega posilstev žene Gisele Pelicot. Odločitev o kazni bo sodnik še sporočil, grozi pa mu 20 let zapora. Krivdo sodišče ugotavlja tudi pri drugih obtoženih, ki so na povabilo Pelicota njegovo zdaj že nekdanjo ženo omamljeno posiljevali na njunem domu.

Sojenje v primeru, ki je pretresel Francijo in odmeval po vsem svetu, se je začelo pred tremi meseci. Na zatožno klop je kot glavni obtoženec sedel 72-letni Dominique Pelicot, ki je glede na razkritja tožilstva posiljeval svojo omamljeno ženo.

K temu je prek spleta na dom para povabil še več deset moških in skupaj z njim so sodili še 50, starim od 27 do 74 let, od katerih jih je večina obtožbe posilstva zanikala. Zlorabe, ki jih je Pelicot priznal, so se dogajale skoraj desetletje.

Foto: Reuters

Sodišče je danes Pelicota spoznalo za krivega tako posilstev njegove žene kot žene enega od soobtoženih, obenem pa še snemanja nedostojnih fotografij njegove hčerke in dveh snah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gisele Pelicot je postala feministična junakinja doma in po svetu, ker se je odrekla pravici do sojenja za zaprtimi vrati ter se v sodni dvorani soočila z obtoženci, češ da želi sram prenesti z žrtve na storilca.

Foto: Reuters