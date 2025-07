Superbogataš poskusil pobegniti iz Rusije. Kaj mu hočejo storiti?

Ruske oblasti so domnevni pobeg iz države preprečile milijarderju Konstantinu Strukovu, izvršilnemu direktorju enega največjih proizvajalcev zlata v Rusiji, podjetja Južuralzlato (Zlato Južni Ural). Po navedbah ruskih medijev Strukovu, ki mu očitajo korupcijo, grozi zaplemba premoženja oziroma nacionalizacija njegovega lastniškega deleža v družbi Južuralzlato.

Potni list zasežen, letalo "aretirano"

Strukovo 45 milijonov evrov vredno zasebno letalo znamke Bombadier so ruski organi pregona pretekli konec tedna zaustavili na letališču v Čeljabinsku tik pred poletom v Turčijo.

Konstantinu Strukovu, čigar vrednost premoženja je ocenjena na okrog 2,5 milijarde evrov, so po navedbah ruskih medijev zasegli potni list in mu prepovedali potovanje iz države. Za rusko tiskovno agencijo Tass je sicer zatrdil, da ne namerava bežati pred ruskimi oblastmi.

Zaustavitev njegovega letala v zadnjem trenutku naj bi sicer ukazala ruska obveščevalno-varnostna služba FSB. Let je nato odpovedala ruska zvezna agencija za letalstvo Rosaviatsia, ker naj bi bilo zasebno letalo Strukova "aretirano".

Konstantinu Strukovu ruske oblasti očitajo koruptivno ravnanje. Svoj politični vpliv je po navedbah generalnega tožilstva zlorabil za pridobitev večjega premoženja. Foto: X / kyiv Insider / Telegram

Očitajo mu korupcijo, grozi mu nacionalizacija premoženja

Oligarh, ki je svoje premoženje ustvaril z rudarjenjem zlata – podjetje Južuralzlato je tretji največji proizvajalec zlata v Rusiji, po navedbah medija Kyiv Insider pa gre za "zlati imperij", ki je tesno povezan s Kremljem – se bo moral po poročanju ruskih medijev danes zagovarjati na zaslišanju v uradu ruskega generalnega tožilstva v Čeljabinsku.

Očitajo mu koruptivno ravnanje. Strukov, ki je sicer tudi član Združene Rusije, največje politične stranke v Rusiji, ki neomajno podpira Vladimirja Putina, in član zakonodajne zbornice v Čeljabinsku, je po navedbah tožilstva svoje vplivne politične povezave zlorabil za pridobitev svojega premoženja, povezanega z rudarjenjem zlata in premoga.

Tožilstvo Strukova obtožuje tudi, da je svoje lastniške deleže v kar 11 podjetjih – največjega ima v proizvajalcu zlata Južuralzlato – prepisal na družinske člane, da bi se izognil zasegu.

Strukovu oziroma podjetju Južuralzlato tožilstvo očita tudi, da v rudarskih operacijah podjetja ni dovolj dobro poskrbljeno za varnost, zaradi česar naj bi na delu umrlo najmanj šest ljudi. Foto: Shutterstock

Kazen, ki jo za Strukova predlaga rusko generalno tožistvo, je drakonska – zaseg oziroma nacionalizacija njegovega premoženja, v prvi vrsti njegovega lastniškega deleža v tretjem največjem ruskem proizvajalcu zlata.

Se je pripravljal na pobeg iz Rusije?

Strukova rusko generalno tožilstvo sicer obtožuje tudi, da je pripravljal teren na slovo od Rusije ne le zase, temveč tudi za svoje družinske člane, ki naj bi jim uredil potne liste oziroma državljanstva več različnih evropskih držav.

Čeprav je za rusko tiskovno agencijo Tass trdil, da ni nameraval zapustiti Rusije, so Strukova na letalu, namenjenemu v Turčijo, ruske oblasti ujele le dva dni po tem, ko je rusko generalno tožilstvo od sodišča pridobilo ukaz, da Strukov do nadaljnjega ne sme zapustiti Rusije.

Iz podjetja Južuralzlato so medtem sporočili, da Strukov ni nameraval bežati – celotno soboto naj bi namreč delal v pisarni podjetja v Moskvi. Zakaj so ga zvečer nato ujeli na letalu, namenjenemu v Turčijo, niso pojasnili.

Sedež podjetja Južuralzlato je bil v sredo, 2. julija, sicer tarča hišne preiskave, ki je potekala v skladu s postopkom proti Strukovu, še poročajo ruski mediji. Le dan pozneje se je nato začel proces za zaseg njegovega premoženja.

Foto: Reuters Ukrajinski medij Kyiv Insider poroča, da je postopek zoper Konstantina Strukova v krogih ruske "poslovne elite" povzročil paniko, saj naj bi jim ruski predsednik Vladimir Putin s tem sporočal, da ni nedotakljiv nihče, niti ruski superbogataši oziroma oligarhi.



V Kremlju so za zdaj sicer zanikali povezavo s postopkom nacionalizacije premoženja Konstantina Strukova.

Serija nacionalizacij

Kot je v poročilu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu marca letos razkril ruski generalni tožilec Igor Krasnov, vrednost ruskih nacionaliziranih podjetij že presega 2,4 bilijona rubljev oziroma blizu 30 milijard evrov, je poročal ruski neodvisni medij s sedežem v tujini The Moscow Times.

Po navedbah medija je bilo v Rusiji sicer samo v letu 2024 sicer nacionaliziranih več kot 70 podjetij, ki so skupaj ustvarila okrog deset milijard evrov prihodkov, in za več kot 6,5 milijard evrov raznega premoženja fizičnih in pravnih oseb.