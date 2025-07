ZDA bodo Ukrajini dobavile dodatno orožje, je v ponedeljek izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Podrobnosti o količini orožja in o tem, kdaj ga bodo dobavili Ukrajini, ni podal, je pa dejal, da bo šlo predvsem za obrambno pomoč. Njegove izjave sicer sledijo nedavni odločitvi Washingtona o ustavitvi določenih pošiljk vojaške pomoči Kijevu.

"Morali bomo poslati več orožja – predvsem obrambnega," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem v Beli hiši povedal Trump in hkrati ponovil, da ni zadovoljen z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Pred tem ustavili pošiljke vojaške pomoči Kijevu

Trumpove izjave sledijo nedavni odločitvi ZDA o ustavitvi pošiljk nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino zaradi skrbi, da so se zaloge tega ameriškega orožja preveč zmanjšale. Med drugim so po poročanju ameriških medijev ustavili tudi dobave raket za sisteme Patriot, ki predstavljajo ključno orožje v boju proti ruskim napadom iz zraka.

Ni zadovoljen s Putinom

Trump se je prav tako prejšnji teden po telefonu ločeno pogovarjal s Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Pogovori niso pripeljali do napredka glede končanja vojne, Ukrajina pa je bila odtlej deležna obsežnih ruskih napadov z droni in raketami.