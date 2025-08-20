Odslej lahko pravne težave še ugodneje rešite kar na daljavo

Pravnik na dlani , priljubljeno orodje za pravne storitve, ki prek telefona ali spleta ponuja hitre in ugodne rešitve za pravne težave, je za uporabnike aplikacije Lidl Plus odslej na voljo z ekskluzivnim 20 % popustom.

Pravna pomoč brez obiska odvetniške pisarne

Storitev Pravnik na dlani je zasnovana tako, da uporabnikom omogoča pravno svetovanje, pregled in pripravo pravnih dokumentov brez obiska odvetniške pisarne.

Komunikacija poteka po telefonu, kar pomeni, da pomoč lahko prejmete kjerkoli in kadarkoli. Prednost takšnega pristopa je v hitrosti in dostopnosti, saj se izognete dolgotrajnim postopkom in visokim stroškom, ki so povezani s klasičnimi oblikami pravnega svetovanja.

Posebna ugodnost za uporabnike aplikacije Lidl Plus

Da bi pravno svetovanje naredili še dostopnejše, so se v Pravnik na dlani povezali s podjetjem Lidl Slovenija. Partnerstvo prinaša prav posebno ugodnost za vse uporabnike aplikacije Lidl Plus – 20 % popust na vse pravne storitve orodja Pravnik na dlani. Posebno kodo za popust lahko najdete pod zavihkom Partnerske ugodnosti v aplikaciji Lidl Plus. Cilj partnerstva je razširiti dostop do pravnih storitev po vsej Sloveniji in jih približati tudi tistim, ki jih do zdaj morda niso pogosto uporabljali.

Pomoč pri širokem spektru pravnih področij

Pravnik na dlani ponuja pomoč na različnih pravnih področjih – od najpogostejših težav posameznikov do specifičnih potreb podjetij. Na Pravnik na dlani se lahko obrnete z vprašanji, povezanimi z delovnim pravom. Če ste denimo prejeli obvestilo o odpovedi delovnega razmerja, a vam razlogi, ki jih je navedel delodajalec, niso jasni, Pravnik na dlani pregleda dokumentacijo, pojasni vaše pravice in vam pomaga sestaviti ugovor.

Ukvarjajo se tudi z reševanjem sporov na področju družinskega prava, kamor med drugim sodi urejanje skrbništva po ločitvi. Pravnik na dlani svetuje in razjasni postopek, pripravi predlog sporazuma o skrbništvu in pomaga doseči sporazum, ki ustreza obema.

Na storitev se lahko obrnete tudi pri kazenskih postopkih. V primeru, da so vam zaradi prometnega prekrška odvzeli vozniško dovoljenje, vas Pravnik na dlani vodi skozi celoten postopek vračila in pripravi vso potrebno dokumentacijo. Svetujejo pa tudi pri dedovanju, kjer pomagajo razjasniti pravice in dolžnosti dedičev, pripraviti oporoko in v primeru nesoglasji najti skupni jezik.

Strokovni pregled in priprava pravnih dokumentov

Pri urejanju tako osebnih kot poslovnih razmerij imajo ključno vlogo pravni dokumenti, vendar ti pogosto vsebujejo strokovne izraze in kompleksne pravne določbe, ki jih brez ustreznega znanja ni enostavno razumeti. Prav zato je priporočljivo, da dokumentacijo pred podpisom pregleda pravnik, ki vam lahko pojasni zapletene izraze na jasen in razumljiv način in opozori na morebitna tveganja.

Še pomembnejša pa je priprava pravno ustreznega dokumenta. Pravniki imajo znanje in izkušnje potrebne za pripravo dokumentov, ki so pravno veljavni, jasno zapisani in usklajeni z zakonodajo. Pravnik na dlani se pri tem opira na poglobljeno poznavanje prava in predpisov, ki veljajo v konkretnih okoliščinah, s čimer zagotavljajo pravno neoporečnost pripravljene dokumentacije in na dolgi rok varujejo interese svojih strank.

Naročnik oglasnega sporočila je SEDEM D. O. O.