Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K., STA

Sreda,
20. 8. 2025,
19.04

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
kirurgija operacija nevrokirurgija obtožnica Avstrija

Sreda, 20. 8. 2025, 19.04

8 minut

V Avstriji obtožnica za kirurginjo zaradi sodelovanja hčere pri operaciji

Avtor:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
operacija | Na kliniki so potrdili, da je bila deklica med operacijo prisotna na nevrokirurškem oddelku. Po navedbah anonimnega vira je 12-letnica tudi aktivno sodelovala pri operaciji. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Na kliniki so potrdili, da je bila deklica med operacijo prisotna na nevrokirurškem oddelku. Po navedbah anonimnega vira je 12-letnica tudi aktivno sodelovala pri operaciji. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

V Avstriji naj bi nevrokirurginja svoji hčeri lani dovolila sodelovanje pri operaciji. Po navedbah tožilstva v Gradcu je tedaj 12-letno dekle v operacijski dvorani zvrtalo luknjo v lobanjo pacienta. Proti zdravnici in še enemu kirurgu, ki je sodeloval pri posegu, so vložili obtožnico zaradi povzročitve telesne poškodbe, poročajo avstrijski mediji.

Pacient je bil 33-letni kmet, ki so ga po gozdarski nesreči januarja lani urgentno operirali v kliniki v Gradcu. Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez zapletov, je poročala tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe vodstva bolnišnice.

Na kliniki so potrdili, da je bila deklica med operacijo prisotna na nevrokirurškem oddelku. Po navedbah anonimnega vira je 12-letnica tudi aktivno sodelovala pri operaciji, in sicer naj bi samostojno zvrtala luknjo v lobanjo. Deklica ni kazensko odgovorna.

Datum sojenja kirurgoma še ni določen. V primeru obsodbe jima grozi zaporna kazen do enega leta ali za do 720 dni globe.

Kladivo. Sodišče.
Novice Zaradi zdravniške napake mladoletnik prejel 33 tisoč evrov odškodnine
kirurgija operacija nevrokirurgija obtožnica Avstrija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.