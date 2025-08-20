V Avstriji naj bi nevrokirurginja svoji hčeri lani dovolila sodelovanje pri operaciji. Po navedbah tožilstva v Gradcu je tedaj 12-letno dekle v operacijski dvorani zvrtalo luknjo v lobanjo pacienta. Proti zdravnici in še enemu kirurgu, ki je sodeloval pri posegu, so vložili obtožnico zaradi povzročitve telesne poškodbe, poročajo avstrijski mediji.

Pacient je bil 33-letni kmet, ki so ga po gozdarski nesreči januarja lani urgentno operirali v kliniki v Gradcu. Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez zapletov, je poročala tiskovna agencija APA, ki se sklicuje na navedbe vodstva bolnišnice.

Na kliniki so potrdili, da je bila deklica med operacijo prisotna na nevrokirurškem oddelku. Po navedbah anonimnega vira je 12-letnica tudi aktivno sodelovala pri operaciji, in sicer naj bi samostojno zvrtala luknjo v lobanjo. Deklica ni kazensko odgovorna.

Datum sojenja kirurgoma še ni določen. V primeru obsodbe jima grozi zaporna kazen do enega leta ali za do 720 dni globe.