Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
15.00

Osveženo pred

6 minut

Slovenija kirurgija uspeh vsadek UKC Maribor

Sreda, 5. 11. 2025, 15.00

6 minut

V UKC Maribor prvi v Sloveniji vstavili pametni sistem polževega vsadka

Avtorji:
A. P. K., STA

Otorinolaringolog Janez Rebol | "Pacienti bodo lahko prejemali nove ali izboljšane funkcije neposredno prek nadgradnje programske opreme v svojem vsadku, kar zagotavlja dolgoročno prilagodljivost in napreden razvoj poslušanja," je dejal Rebol. | Foto Gregor Mlakar/STA

"Pacienti bodo lahko prejemali nove ali izboljšane funkcije neposredno prek nadgradnje programske opreme v svojem vsadku, kar zagotavlja dolgoročno prilagodljivost in napreden razvoj poslušanja," je dejal Rebol.

Foto: Gregor Mlakar/STA

Na Kliniki za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so oktobra opravili prvi operaciji z vstavitvijo novega pametnega sistema polževega vsadka, ki je na evropskem trgu dober mesec dni. Gre za prvi polžev vsadek na svetu, ki omogoča nadgradnjo vgrajene programske opreme v vsadku.

Kot je povedal otorinolaringolog Janez Rebol z omenjene klinike, ki je opravil poseg skupaj z ekipo, bodo s tem pacientom omogočili dostop do prihodnjih tehnoloških izboljšav brez potrebe po dodatnem kirurškem posegu.

"Pacienti bodo lahko prejemali nove ali izboljšane funkcije neposredno prek nadgradnje programske opreme v svojem vsadku, kar zagotavlja dolgoročno prilagodljivost in napreden razvoj poslušanja," je dejal Rebol.

Pametni vsadek, zvočni procesorji in napredna programska oprema

Sistem vključuje pametni vsadek, zvočne procesorje in napredno programsko opremo za jasnejši in naravnejši zvok, neposredno pretakanje iz združljivih mobilnih naprav ter daljšo življenjsko dobo baterije z optimizirano porabo energije. Poleg tega bodo pacientove slušne nastavitve odslej varno shranjene v vsadku, kar bo omogočalo enostaven prenos nastavitev ob menjavi procesorja.

Novost je primerna tako za najmlajše kot odrasle. "Če je otrok gluh, mu lahko zelo hitro damo tak vsadek. Zato lahko hitro osvojijo govor in se normalno vpišejo v šolo," je povedal otorinolaringolog Janez Rebol. | Foto: Gregor Mlakar/STA Novost je primerna tako za najmlajše kot odrasle. "Če je otrok gluh, mu lahko zelo hitro damo tak vsadek. Zato lahko hitro osvojijo govor in se normalno vpišejo v šolo," je povedal otorinolaringolog Janez Rebol. Foto: Gregor Mlakar/STA

Nov pristop zdravnikom omogoča tudi dostop do osebnih in realnih podatkov o uporabi naprave. To bo izboljšalo spremljanje napredka in prilagajanje oskrbe potrebam uporabnika. To je pomemben korak v tehnologiji slušnih rešitev, saj združuje inovativnost, zanesljivost in dolgoročno podporo uporabnikom vseh starosti, je povedal Rebol.

Tako za najmlajše kot odrasle

Novost je primerna tako za najmlajše kot odrasle. "Če je otrok gluh, mu lahko zelo hitro damo tak vsadek. Zato lahko hitro osvojijo govor in se normalno vpišejo v šolo," je povedal.

Druga skupina so odrasli, ki so izgubili sluh zaradi bolezni ali ob kakšnem nenadnem dogodku, pa tudi pacienti, ki niso povsem gluhi, ampak imajo določene ostanke sluha, je še pojasnil Rebol. Dodal je, da bodo v uporabi še naprej tudi stare verzije vsadkov.

Po njegovih besedah so tudi dosedanje naprave načeloma zelo zanesljive in jih redko menjajo. Odstranitve zgolj zato, da bi vsadili novo, ne priporoča, saj to vedno pomeni določena tveganja, še posebej pri pacientih, ki še imajo nekaj t. i. rezidualnega sluha.

Nova naprava je dražja

"Zato ne pričakujemo, da bi zdaj odstranjevali že obstoječe implantante. Gre sicer za naprednejšo obliko, a je tudi s temi, ki so bile na voljo doslej, mogoče povsem dobro živeti in slišati," je dejal.

Nova naprava je sicer dražja. Po besedah Rebola namreč v Sloveniji na tem področju še nekoliko zaostajamo. Kot je povedal, so na primer na Hrvaškem proračun za implantabilne naprave v zadnjih nekaj letih celo početverili.

Slovenija kirurgija uspeh vsadek UKC Maribor
