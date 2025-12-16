Slovenski diplomat Marko Makovec z novim letom odhaja s položaja vodje kabineta evropske komisarke za širitev EU Marte Kos. Kot so pojasnili v kabinetu, se je komisarka pred nadaljevanjem mandata odločila za spremembe načina delovanja svojega kabineta in njegove sestave. Makovca bo zamenjal Belgijec Skander Nasra.

V kabinetu komisarke iz Slovenije so prvo leto mandata, ki ga je nastopila 1. decembra 2024, ocenili kot zelo pomembno in uspešno. "To je bilo zelo intenzivno in zahtevno obdobje. Zaradi geopolitičnega dogajanja in dodatnih prioritet bodo naslednja leta mandata še bolj zahtevna. Zato se je komisarka Marta Kos odločila za preučitev načina delovanja kabineta in njegove sestave. Na obeh področjih bo prišlo do sprememb, ki bodo začele veljati z novim letom," so sporočili.

Odhaja na novo delovno mesto

Tako slovenski diplomat in zunanjepolitični svetovalec nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja Makovec, ki je doslej vodil komisarkin kabinet, po njihovih navedbah odhaja na novo delovno mesto. Na položaju ga bo zamenjal dosedanji glavni diplomatski svetovalec komisarke Skander Nasra, ki prihaja iz Belgije.

Na njegovo mesto pa bo prišla slovenska diplomatka Andreja Viher White, ki je trenutno namestnica stalne predstavnice Slovenije pri EU in ima vrsto let izkušenj pri delu v Bruslju, so navedli v kabinetu. Dodali so, da bodo Slovenke in Slovenci s štirimi člani najmočneje zastopana narodnost v 15-članski ekipi evropske komisarke za širitev unije.