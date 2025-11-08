Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Prva protestantska škofinja v Avstriji: Cornelia Richter stopila na čelo cerkve

Evangeličanska cerkev | Foto STA

Foto: STA

Danes je Cornelia Richter, 54-letna teologinja iz Zgornje Avstrije, postala prva škofinja evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Avstriji. Inavguracija je potekala v Muzejski četrti na Dunaju, med bogoslužjem pa so se ji pridružile številne vidne politične in verske osebnosti.

Njen predhodnik, Michael Chalupka, se je poslovil med slovesnostjo, Richterjeva pa je bila že konec maja izvoljena v prvem krogu glasovanja s strani sinode. Mandat nove škofinje traja dvanajst let, piše Kurier.

Na slavnostni inavguraciji tudi visoki gostje

Prisotnost političnih predstavnikov je poudarila pomen dogodka. Med gosti so bili avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen z ženo Doris Schmidauer, ministrica za socialne zadeve Korinna Schumann (SPÖ), notranji minister Gerhard Karner (ÖVP) in tiskovna predstavnica Zelenih Leonore Gewessler.

Dogodek je zaznamovala tudi prisotnost rimskokatoliških duhovnikov: novoizvoljeni dunajski nadškof Josef Grünwidl in škof Manfred Scheuer, ki je v Škofovski konferenci odgovoren za ekumenizem.

Dolga akademska pot in vodilne funkcije

Richterjeva je doma iz Bad Goiserna in je že vrsto let dejavna v akademskem svetu. Od leta 2012 je profesorica v Bonnu, kjer je sprva poučevala sistematično teologijo, od leta 2020 pa je profesorica dogmatike in filozofije religije.

Med letoma 2020 in 2024 je bila prva dekanja Protestantske teološke fakultete, od leta 2024 pa tudi prva predsednica senata Univerze v Bonnu. Njena akademska in vodstvena izkušnja je prepoznana tako doma kot v tujini.

Protestanti v Avstriji: majhna, a pomembna skupnost

V Avstriji živi približno 237 tisoč protestantskih kristjanov augsburške veroizpovedi, okoli 11 tisoč protestantov helvetske veroizpovedi in približno 1.500 metodistov. Protestanti tako predstavljajo le tri odstotke od približno 9 milijonov prebivalcev države, a njihova vloga in prisotnost v verskem ter kulturnem življenju Avstrije ostaja pomembna.

