Dramatični posnetki: Natovo letalo pred strmoglavljenjem razpadlo #video

Natovo vojaško letalo, ki je v lasti Turčije, je danes strmoglavilo na meji med Gruzijo in Azerbajdžanom. Posnetki, ki so objavljeni na spletu, prikazujejo, kako je letalo razpadalo, preden je goreče letalo strmoglavilo na tla. Vzrok za nesrečo in število žrtev še ni znano, v teku sta iskalna in reševalna akcija.

S turškega obrambnega ministrstva so na družbenem omrežju X sporočili, da je letalo C-130 vzletelo iz Azerbajdžana in se je vračalo nazaj v Turčijo.

🇹🇷 Turkish Ministry of National Defense:



"Our C-130 military transport aircraft, which took off from Azerbaijan en route to Türkiye, has crashed on the Georgia–Azerbaijan border.



Search and rescue operations have already begun in coordination with the relevant authorities of… https://t.co/CpcfwxO82K pic.twitter.com/7xuY7C54Dj — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Za zdaj še ni jasno, koliko članov posadke je bilo na krovu letala.

We’re following reports of a Lockheed C-130E Hercules, belonging to the Turkish Air Force, that is suspected to have crashed in Georgia, close to the border of Azerbaijan. Evidence points to the aircraft being #TUAF543, which departed Ganja Airport in Azerbaijan at 10:19 UTC.… pic.twitter.com/xqrEWbMiRk — Flightradar24 (@flightradar24) November 11, 2025

Pri turškem ministrstvu so še navedli, da poteka iskalna in reševalna akcija v sodelovanju z gruzijskimi oblastmi, drugih podrobnosti o vzroku nesreče ali žrtvah pa niso navedli.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Po poročanju turških medijev se je nesreča zgodila v regiji Rustavi v Gruziji, približno 160 kilometrov od ruske meje.