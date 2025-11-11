Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
11. 11. 2025,
14.40

Torek, 11. 11. 2025, 14.40

Dramatični posnetki: Natovo letalo pred strmoglavljenjem razpadlo #video

Na. R.

Natovo vojaško letalo, ki je v lasti Turčije, je danes strmoglavilo na meji med Gruzijo in Azerbajdžanom. Posnetki, ki so objavljeni na spletu, prikazujejo, kako je letalo razpadalo, preden je goreče letalo strmoglavilo na tla. Vzrok za nesrečo in število žrtev še ni znano, v teku sta iskalna in reševalna akcija.

S turškega obrambnega ministrstva so na družbenem omrežju X sporočili, da je letalo C-130 vzletelo iz Azerbajdžana in se je vračalo nazaj v Turčijo.

 Za zdaj še ni jasno, koliko članov posadke je bilo na krovu letala.

Pri turškem ministrstvu so še navedli, da poteka iskalna in reševalna akcija v sodelovanju z gruzijskimi oblastmi, drugih podrobnosti o vzroku nesreče ali žrtvah pa niso navedli.

letalo, Nato, strmoglavljenje | Foto: X/@visionergeo

Po poročanju turških medijev se je nesreča zgodila v regiji Rustavi v Gruziji, približno 160 kilometrov od ruske meje. 

