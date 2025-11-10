Aleš Musar, mož predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, je v tokratnem Siolovem podkastu prvič iskreno spregovoril o svoji izkušnji z rakom na prostati in o operaciji, ki jo je pred kratkim uspešno prestal. Odločitev, da o tako osebni temi, ki je za marsikaterega moškega še vedno tabu, spregovori javno, ni bila samoumevna – kot pravi, je želel spodbuditi moške, naj ne odlašajo s preventivnimi pregledi in naj poskrbijo za svoje zdravje. "Avto vsako leto peljemo na tehnični pregled. Tudi sebe bi morali," je poudaril. Razkril je, kako je sprejel diagnozo in zdravljenje, kako je takrat razmišljal o življenju in zakaj med pogovorom ni nosil poročnega prstana. Odkrito je priznal tudi, kaj ga je pri raku prostate najbolj pretreslo.

Diagnoza, odkrita povsem naključno

Vse se je začelo povsem naključno, ob rutinskem testiranju krvi, vključno s PSA-testom. Rezultat je pokazal povišano vrednost PSA (povečana koncentracija prostatičnega specifičnega antigena, op. a.), kar je bil prvi znak, da nekaj ni v redu.

Sledila je celotna diagnostična pot: ultrazvok, magnetna resonanca in biopsija, ki je potrdila diagnozo. "To je bil seveda šok. Ne more ti biti vseeno, ko ti nekdo pove, da imaš raka," je dejal Aleš Musar in hkrati priznal, da takrat o bolezni ni vedel veliko.

"Ker sem naravoslovec, po izobrazbi kemik, sem takoj preveril, kaj o bolezni pravi znanost, ker znanosti dejansko zaupam. In zaupam tudi svojim zdravnikom, tako da sem bil zelo hitro precej pomirjen, da je bil rak najverjetneje odkrit dovolj zgodaj," je dejal Musar. Foto: Jan Lukanović

Osebna izkušnja, ki postane javno poslanstvo

"Zdravje je nekaj, kar ponavadi spada v zasebno sfero," je povedal Musar, a če je s svojo zgodbo spodbudil k testiranju vsaj enega moškega, je naredil veliko, je dodal.

Za razkritje svoje zgodbe se je odločil premišljeno, predvsem zato, ker je ugotovil, kako premalo se govori o preventivi in o tem, kako pogost in nevaren je rak prostate. "Ko sem prebral, da v Sloveniji vsako leto zaradi tega raka umre približno 450 moških, me je to pretreslo," je še dejal.

Musar zaupa v zdravnike in slovenski zdravstveni sistem, je povedal. Čeprav je slovensko zdravstvo pogosto deležno kritik, sistem deluje, meni. "Ko prideš z resno zadevo, vidiš, da vse deluje učinkovito in prijazno. Imamo odlično zdravstvo in izjemne ljudi, ki svoje delo opravljajo s srcem." Foto: Jan Lukanović

Doma brez dramatiziranja

Novico o bolezni je Musar najprej delil le z ožjimi družinskimi člani. "Nataša in sin Maks sta bila obveščena o vsakem koraku. Nismo delali drame. Življenje je teklo naprej," je dejal.

Največ, kar mu je pomenilo, je bila zavest, da ima ob sebi podporo. "Vedela sta, da bom stvar vzel razumsko, s spoštovanjem do medicine in brez panike."

"Avto vsako leto peljemo na tehnični pregled. Tudi sebe bi morali."

Največji poudarek v pogovoru je Musar namenil preventivi. Priznal je, da se je sam za test PSA odločil prepozno in bi danes najverjetneje ravnal drugače. Moškim zato jasno sporoča: "Test je preprost, neboleč in poceni. Razlika med pravočasnim in prepoznim odkritjem pa je lahko življenje."

Ob tem je povedal še, da se je po njegovi razkriti zgodbi za testiranje odločilo več znancev. "To je največ, kar sem lahko dosegel."

Hitro okrevanje po operaciji

Od marca, ko je Musar izvedel za diganozo, je po posvetu z zdravniki konec septembra prestal tudi operacijo. Opravili so jo z robotsko asistenco, okrevanje pa je bilo hitro in brez zapletov, je povedal z nasmehom.

"Operacijo sem prespal – najzanimivejše dele sem izpustil. Po manj kot dveh dneh sem šel domov. Res smo v varnih rokah."

Robotsko asistirani poseg

Robotsko asistirana operacija je v primerjavi z laparoskopskim posegom prijaznejša tako za bolnika kot za kirurga. Kirurg med posegom sedi za konzolo, kjer na zaslonu spremlja tridimenzionalno, do desetkrat povečano sliko operativnega polja. S pomočjo natančnih instrumentov, ki so vstavljeni v telo bolnika, premike skalpela izvaja preko računalniškega sistema, kar omogoča izjemno preciznost in manjšo možnost napak kot pri klasičnem ročnem pristopu. Za bolnike je tovrsten poseg manj invaziven, bolniki po njem čutijo manj bolečin, potrebujejo manj transfuzij, zapleti so redkejši, brazgotine manjše, okrevanje pa bistveno hitrejše. V Ljubljani se je za to napredno metodo prvi usposobil urolog dr. Simon Hawlina.

Nekaj tednov po posegu je Aleš Musar že povsem aktiven in se je vrnil v navaden ritem življenja. Foto: Jan Lukanović

Kje pa imate poročni prstan?

"Poročni prstan je bil prva žrtev operacije," se je nasmehnil Musar in opisal, kako so se v bolnišnici trudili, da bi ga spravili s prstanca, saj ga med posegom ni smel nositi.

Ni šlo zlahka. Kako so prstan odstranili, pa lahko slišite v podkastu.

Razbijanje tabujev

Rak na prostati je za mnoge moške še vedno tema, o kateri neradi govorijo, in Musar si želi, da bi se to spremenilo, zaradi česar je o svoji bolezni tudi javno spregovoril.

"Ne gre za hrabrost, ampak za zavedanje. Več ko bomo govorili o tem, manj bo prepozno odkritih primerov," je še dejal in poudaril, da je ta tabu treba preseči, tako kot smo to storili pri prometnih nesrečah, kjer so številne kampanje pomagale zmanjšati število žrtev v prometu. "Če bi toliko govorili o pregledih za raka prostate, bi tudi to številko lahko zmanjšali."

Majhen strošek z velikim učinkom

Pregled, ki lahko reši življenje, ni drag, je še poudaril naš gost.

"V komercialnih laboratorijih stane približno 11 evrov, novembra še nekaj manj. To ni cena, ki bi smela kogarkoli odvrniti," je dejal Musar.

"Diagnoza je bila zame opozorilo – da je pomembno poslušati telo, hoditi na preglede in zaupati znanosti," je še poudaril Musar. Foto: Jan Lukanović

