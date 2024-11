Pravi moški znajo poskrbeti zase

Foto: Spar

Brkati movember

Leta 2003 se je v Avstraliji 30 moških odločilo, da si v znak podpore moškemu zdravju pustijo rasti brke. S tem so začeli gibanje, ki mu vsako leto novembra sledi na milijone moških po vsem svetu. Iz brk se je rodilo tudi poimenovanje za gibanje. Beseda movember je namreč sestavljenka iz angleških besed moustache (brki) in november.

Movember je mednarodno znan kot mesec ozaveščanja o raku prostate in raku mod. Z brki moški simbolno ozaveščajo o dveh najpogostejših oblikah raka pri moških, obenem pa spodbujajo preventivo s samopregledovanjem, kar omogoča zgodnje odkrivanje teh bolezni in močno poveča možnosti uspešnega zdravljenja.

Moški novembra z brki simbolno ozaveščajo o raku prostate in raku mod. Foto: Spar

Preventiva je ključna

Movember, ki poteka že v več kot 20 državah po vsem svetu, podpirajo tudi številne znane osebnosti. V Sloveniji, kjer je to gibanje prav tako močno prisotno, je eden najglasnejših zagovornikov in promotorjev moškega zdravja radijski voditelj Robert Roškar. S svojim humorjem in energičnim slogom v dobro voljo spravlja tako radijske poslušalce in sledilce na družbenih omrežjih kot tudi številne gledalce pred TV-sprejemniki in na javnih dogodkih. Vsestranski vplivnež v sodelovanju s podjetjem SPAR prek svojih kanalov odprto govori o problematiki moškega zdravja ter na sproščen način opozarja na preventivo, ki je ključna za uspešno zdravljenje. Pri tem s prispodobo čuftov, kot poimenuje moška moda, odpre resno debato o pomembnosti samopregledovanja ter na ta način krepi zavedanje o preventivi pri vseh pravih moških.

Roškarjevi čufti

Robert Roškar je znan tudi kot največji ljubitelj čuftov na svetu, predvsem tistih, ki jih pripravlja njegova mama. Vendar največja mojstrica čuftov na žalost stanuje na drugem koncu Slovenije, zato si je moral poiskati alternativo. To je našel v restavracijah INTERSPAR. Roškarjevi čufti, kot so jih slavnostno poimenovali v Sparu, bodo navdušili tudi vas, saj so skoraj takšni kot čufti njegove mame, če ne celo boljši. Privoščite si jih!

Foto: Spar

Spar bo društvu OnkoMan doniral pet tisoč evrov V podjetju SPAR so se odločili, da letos z Roškarjevo pomočjo aktivno podprejo ozaveščanje o raku prostate ter pomembnosti preventive in zgodnjega odkrivanja te bolezni. Poleg tega bodo slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan, vodilni organizaciji v Sloveniji, ki se ukvarja s problematiko rakavih obolenj pri moških, donirali pet tisoč evrov. Tako želijo društvu pomagati pri organizaciji dogodkov in programov, ki podpirajo bolnike z rakom prostate ter njihove družine. Verjamejo, da je tovrstna podpora ključna za boljše zdravje in kakovost življenja vseh, ki se soočajo s to boleznijo.



Predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik, Robert Roškar in direktorica marketinga Spar Slovenija Lidija Rakuša Foto: Spar

