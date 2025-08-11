Ponedeljek, 11. 8. 2025, 6.14
Od danes do konca maja prihodnje leto popolna zapora Goriške ulice
Zaradi gradnje podhoda pod železniško progo in vodovoda v okviru ureditve Atletskega centra Ljubljana bo od danes do predvidoma konca maja prihodnje leto vzpostavljena popolna zapora Goriške ulice med Videmsko in Černetovo ulico. Obvoz bo prek Aljaževe in Černetove ulice.
Podhod bo zgrajen v okviru izgradnje atletskega centra na območju sedanjega šišenskega športnega središča Žak. Kot je julija ob podpisu pogodbe z izvajalcem gradnje centra povedal ljubljanski župan Zoran Janković, je po izgradnji podhoda predvidena tudi prenova Goriške ulice.