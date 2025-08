Zapora regionalne ceste: bežal pred policijo in čelno trčil v mlado voznico

Koprski policisti so danes sledili vozniku madžarskih registrskih tablic, ki se kljub signalom policije ni zaustavil. Bežal je s hitrostjo 120 kilometrov na uro in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo. Vozilo madžarskih registrskih tablic je vozil 39-letni državljan Indije in prevažal tri državljane Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Dva potnika sta pobegnila in ju policisti še iščejo. Preostali udeleženci so lažje poškodovani. Regionalna cesta Senožeče–Razdrto je še vedno zaprta.