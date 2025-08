Pogin psov v Bohinju: kaj so ugotovili policisti?

Policisti glede poginov psov na območju Bohinja niso ugotovili elementov kaznivih ravnanj, ki bi bila v pristojnosti policije, so za STA pojasnili na PU Kranj. Rezultati obdukcije psičke, ki je junija poginila po kopanju v Bohinjskem jezeru, so pokazali, da je najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Policisti so glede pogina psov preverili navedbe, ki so jih zaznali v objavah v medijih in na družbenih omrežjih, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Kranj.

Toksikološka preiskava pokazala prisotnost metaledehida in anatoksina

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so že v torek sporočili, da so pri obdukciji junija poginule psičke s toksikološko preiskavo dokazali prisotnost metaledehida in anatoksina. Metaldehid se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, prisoten pa je tudi v gorivu za prižiganje ognja. Za zastrupitev ali smrt zadostujejo že zelo majhne količine.

Anatoksin pa proizvajajo cianobakterije, ki so tudi v vodi, najpogostejši vzrok zastrupitve pa je zaužitje takšne vode. Na prekomerno razmnoževanje cianobakterij kaže modro-zelena sluz v stoječih vodah, zato se je taki vodi treba izogniti. Uprava lastnike hišnih ljubljenčkov opozarja, naj bodo na sprehodih pozorni, saj živali iz radovednosti hitro lahko zaužijejo snovi, ki so zanje nevarne.

Ključno je hitro ukrepanje

Po navedbah uprave so se pri psički klinični znaki, ki so nakazovali na zastrupitev, pojavili eno uro po prihodu ob jezero.

Simptomi zastrupitve so odvisni od snovi, ki jo je žival zaužila, in vključujejo prebavne motnje, tresenje, zmedenost, težave z dihanjem in napade. Hitro ukrepanje je bistveno, če lastniki opazijo nenavadne simptome ali sumijo, da gre za zastrupitev, je treba nemudoma obiskati veterinarja, so še opozorili na upravi.