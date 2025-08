V torek se je v enem od lokalov pri Domžalah dvema gasilcema med odmorom približal pes, ki jima je bil znan, a je prišel brez lastnika.

Neobičajno se je vrtel in ju pogledoval, kot da bi želel, da mu sledita. Gasilca nista dolgo razmišljala in sta takoj sledila psu, ki ju je vodil do travnika, kjer sta na tleh našla znanca – gasilca.

Hitro ukrepanje in koordinacija z reševalci je gasilcu rešila življenje. "Vse poteka gladko in učinkovito. Človek je pod zdravniškim nadzorom, stanje stabilno. Zgodba s srečnim koncem", so dogajanje opisali na strani na Facebooku Gasilstvo na Domžalskem.

Je pa gasilca čakala še ena naloga, saj sta morala ujeti malega junaka, ga pomiriti in privezati na povodec. Pes ju je pogledal, kot da pravi: "Vem, da sta gasilca. A vseeno vama ne zaupam čisto. Jaz sem danes dežuren," so med drugim še zapisali v objavi.