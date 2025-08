Evino nudi vrhunsko ponudbo žganih pijač

Foto: Evino

Njihova ponudba združuje širok izbor žganih pijač svetovno priznanih znamk in domačih specialitet. Njihova spletna trgovina evino.si ponuja veliko žganih pijač, vključno z ginom, viskijem, konjakom, grapo, domačim žganjem, rumom, tekilo, vodko in drugimi destilati.

Zgodba o kakovosti in strasti

Evino je svojo pot začelo pred skoraj dvajsetimi leti z vizijo ponuditi vrhunske pijače in kulinarične užitke ljubiteljem dobrega okusa. Danes veljajo za prvo slovensko spletno vinoteko, ki ne ponuja le vin, temveč tudi širok spekter žganih pijač, brezalkoholnih pijač, gourmet delikates in kozarcev prestižne znamke Riedel.

Evino ne izstopa le po obsegu ponudbe, temveč tudi po strokovnosti svoje ekipe, ki strankam nudi individualno svetovanje in prilagojene rešitve, bodisi za zasebne nakupe ali organizacijo dogodkov. Njihova zavezanost h kakovosti se odraža tudi v partnerstvih z vodilnimi svetovnimi in slovenskimi znamkami.

Raznolikost žganih pijač na Evino.si

Ponudba žganih pijač na Evino.si obsega širok izbor destilatov, ki zadovoljijo različne okuse in priložnosti. V kategoriji žganih pijač najdete gin, viski, grapo, konjak, domače žganje, rum, tekilo, vodko, armagnac, calvados, vinjak in druge manj običajne destilate.

Vsaka kategorija vključuje tako svetovno priznane znamke kot lokalne specialitete, kar omogoča raziskovanje okusov iz vsega sveta. Na primer, ljubitelji viskija lahko izbirajo med škotskimi single malti, ameriškimi bourboni ali irskimi viskiji, medtem ko ljubitelji gina najdejo vrhunske craft gine, ki se odlično ujemajo s toniki Fever Tree.

Domače žganje, kot so sadjevci in viljamovke, pa prinaša avtentičen okus slovenske tradicije, kar je še posebej cenjeno med domačimi kupci.

Žgane pijače, ki jih nudi Evino, obsegajo tako premium izdelke kot tudi cenovno dostopnejše možnosti za vsakodnevno uživanje. Njihova ponudba se redno posodablja, kar zagotavlja dostop do novosti na trgu, kot so trendovski craft gini ali omejene izdaje viskijev.

Poleg tega Evino sodeluje z destilarji, ki uporabljajo kakovostne sestavine, kot so skrbno izbrana zelišča ali naravni ingver, kar poudarjajo pri tonikih Fever Tree, idealnih za pripravo koktajlov.

Kakovost in shranjevanje

Ena od ključnih prednosti Evina je njihova zavezanost h kakovosti. Pijače so shranjene v kleti pod zemljo, kjer vladajo optimalni pogoji - nizke temperature in zaščita pred svetlobo. To je še posebej pomembno za žgane pijače, kot so viski ali konjak, ki lahko ob nepravilnem shranjevanju izgubijo svoje arome.

Evino zagotavlja, da so njihovi izdelki sveži in ohranjajo prvotno kakovost, kar potrjujejo tudi njihovi kupci. Poleg tega so pijače skrbno izbrane, saj Evino sodeluje z več kot sto petdesetimi vinarji in destilarji iz Slovenije, Italije, Francije, Španije, ZDA, Argentine in drugih držav, kar zagotavlja raznolikost in vrhunskost.

Strokovno svetovanje in prilagojene storitve

Evino se odlikuje po svoji strokovni ekipi, ki nudi svetovanje pri izbiri žganih pijač za različne priložnosti. Ne glede na to, ali iščete viski za posebno darilo, gin za koktajl zabavo ali domače žganje za tradicionalno pogostitev, vam ekipa pomaga izbrati pravi izdelek.

Na spletni strani oddajte obrazec za povpraševanje, prek katerega lahko stranke zastavite vprašanja ali zaprosite za priporočila. Poleg tega Evino organizira dogodke, kot je njihov letni Portfolio Tasting, ki je namenjen gostinskemu sektorju in poslovnim partnerjem, kjer lahko okušate njihovo ponudbo in se seznanite z novostmi.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Evino ponuja tudi dodatne storitve, kot so izposoja kozarcev Riedel, catering za dogodke in izdelava vinskih kart. Njihova komisijska prodaja omogoča, da pri organizaciji dogodkov vrnete neodprte steklenice, kar zmanjšuje stroške.

