Avtor:
Ja. M.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
17.11

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Jack Draper Carlos Alcaraz tenis OP ZDA

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 17.11

1 ura, 13 minut

OP ZDA, 2. dan (ATP)

Prvi test za Alcaraza

Avtor:
Ja. M.

Carlos Alcaraz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Drugi dan OP ZDA bo v moški konkurenci na teren prvič stopil Carlos Alcaraz, ki se bo udaril z domačinom Reilyjem Opelko.

Learner Tien Novak Đoković US Open 2025
Sportal Novak Đoković preskočil mladega Američana, Fritz in Shelton zanesljiva

Poleg Alcaraza bodo izmed tistih, ki na turnirju zagotovo kotirajo visoko v ponedeljkovem sporedu na delu še Jack Draper, Holger Rune in Casper Ruud.

Zanimivejši pari:

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Reily Opelka (ZDA)
Jack Draper (VB/5) - Federico Gomez (Arg)
Casper Ruud (Nor/12) - Sebastian Ofner (Aut)
Holger Rune (Dan/11) - Botic van de Zandschulp (Niz)

Jack Draper Carlos Alcaraz tenis OP ZDA
