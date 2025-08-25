Ponedeljek, 25. 8. 2025, 17.11
1 ura, 13 minut
OP ZDA, 2. dan (ATP)
Prvi test za Alcaraza
Drugi dan OP ZDA bo v moški konkurenci na teren prvič stopil Carlos Alcaraz, ki se bo udaril z domačinom Reilyjem Opelko.
Poleg Alcaraza bodo izmed tistih, ki na turnirju zagotovo kotirajo visoko v ponedeljkovem sporedu na delu še Jack Draper, Holger Rune in Casper Ruud.
Zanimivejši pari:
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Reily Opelka (ZDA)
Jack Draper (VB/5) - Federico Gomez (Arg)
Casper Ruud (Nor/12) - Sebastian Ofner (Aut)
Holger Rune (Dan/11) - Botic van de Zandschulp (Niz)