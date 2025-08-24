Kvalifikantka osvojila Cleveland, Madžaru tretji turnir v karieri

Romunka Sorana Cirstea je osvojila turnir WTA 250 v Clevelandu. V finalu je bila boljša od domačinke Ann Li s 6:2 in 6:4. V finalu teniškega turnirja WTA serije 500 v Monterreyu v Mehiki je Rusinja Dijana Šnajder s 6:3, 4:6 in 6:4 ugnala rojakinjo Jekaterino Aleksandrovo. Madžar Marton Fucsovics pa je zmagal na turnirju ATP 250 na trdi podlagi v Winston-Salemu v Severni Karolini.

Romunka Cirstea iz kvalifikacij do naslova v Clevelandu

Za Sorano Cirsteo, ki je turnir začela na 112. mestu lestvice WTA, je to tretji naslov v karieri, prvi po Istanbulu 2021. Do lovorike je prišla brez izgubljenega niza v sedmih dvobojih, vključno z dvema nastopoma v kvalifikacijah. Deset let mlajša Ann Li ostaja pri enem naslovu WTA. Osvojila ga je leta 2021 na Kanarskih otokih.

Rusinja Šnajder zmagala v finalu Monterreya

Tretja nosilka Monterreya Dijana Šnajder, ki je 14. na lestvici WTA, je v petem finalu še petič zmagala. Prejšnje štiri naslove je osvojila lani v Hongkongu, Budimpešti, Bad Homburgu in Hua Hinu. Jekaterina Aleksandrova, ki na lestvici WTA zaseda 12. mesto, je desetič igrala finale v karieri in ostala pri petih osvojenih turnirskih naslovih. Enaindvajsetletna Šnajder je pred tem v polfinalu premagala Američanko Alycio Parks s 6:3, 7:6, devet let starejša Aleksandrova pa je v finale napredovala, ker je Čehinja Maria Bouzkova predala dvoboj na začetku drugega niza.

Fucsovics zmagovalec turnirja v Winston-Salemu

Madžar Marton Fucsovics, 94. igralec na svetovni teniški lestvici, je dan pred začetkom odprtega prvenstva ZDA je v finalu Winston-Salema premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 7:6 (3). Fucsovics je v uri in 52 minutah izkoristil štiri od sedmih žogic za odvzem servisa tekmecu in dosegel štiri ase. V drugem nizu je povedel s 5:1, a je pri rezultatu 5:3 in 40:30 zgrešil žogico za zmago s svojim servisom, nato je dvoboj dobil po podaljšani igri.

"Resnično sem brez besed," je dejal Madžar, ki je po Bukarešti leta 2024 in Ženevi leta 2018 osvojil svoj tretji turnir serije ATP. "Imam dolgo kariero, osvojil sem nekaj trofej. Star sem 33 let in pol, zato sem del starejše generacije. Ampak še vedno sem tukaj in osvojil sem turnir." Van de Zandschulp, ki je storil 29 neizsiljenih napak in imel tri dvojne napake na servisu, je tretjič izgubil v prav toliko finalih ATP 250.

Cleveland, WTA 250 (235.000 evrov):



Finale:

Sorana Cirstea (Rom) - Ann Li (ZDA) 6:2, 6:4.



Monterrey, WTA 500 (914.005 evrov):



Finale:

Dijana Šnajder (Rus/3) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) 6:3, 4:6, 6:4.



Winston Salem, ATP 250 (681.980 evrov):



Finale:

Marton Fucsovics (Mad) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:3, 7:6 (3).