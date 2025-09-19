Alcaraz bo vodil Evropo na Laverjevem pokalu

Prvi igralec sveta Carlos Alcaraz se po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA vrača na igrišče. Španec bo vodil ekipo Evrope na teniškem turnirju za Laverjev pokal, na katerem se evropska meri z reprezentanco preostalega sveta. Letošnja izdaja tekmovanja bo konec tedna v dvorani Chase, domu košarkarske ekipe NBA Golden State Warriors.

Francoz Yannick Noah bo od švedske ikone Björna Borga prevzel mesto kapetana evropske ekipe, Američan Andre Agassi pa bo novi kapetan ekipe sveta. Agassi bo na tem mestu nasledil Johna McEnroeja.

Evropa brani naslov, ki ga je osvojila lani v Berlinu. Evropejci so osvojili pet od prvih sedmih izdaj, čeprav je ekipa preostalega sveta zmagala nazadnje (leta 2023 v Vancouvru), ko je bilo tekmovanje, ki ga je soustvaril švicarski velikan Roger Federer, v Severni Ameriki.

Za ekipo Evrope ne bosta igrala drugi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, prav tako ne Srb Novak Đoković.

Vendar pa bodo v ekipi Evrope tretji igralec sveta Nemec Alexander Zverev, Danec Holger Rune, Norvežan Casper Ruud, Čeh Jakub Menšik in Italijan Flavio Cobolli.

Taylor Fritz Foto: Reuters

Ekipa sveta ne bo tako zvezdniška. V njej sta dva igralca med desetimi najboljšimi, Američan Taylor Fritz in Avstralec Alex de Minaur, v ekipi so tudi vzhajajoča talenta Američan Alex Michelsen in Brazilec Joao Fonseca, skupaj z Argentincem Franciscom Cerundolom in Američanom Reillyjem Opelko.

Prva ekipa, ki bo dosegla 13 točk, bo osvojila pokal. Dvoboji prvega dneva so ovrednoteni s točko, drugi dan tekmovanja bo vsaka zmaga štela dve točki, finalni dan pa tri točke.

Za zdaj noben slovenski teniški igralec še ni zaigral v Laverjevem pokalu.