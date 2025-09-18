Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
18. 9. 2025,
7.32

Četrtek, 18. 9. 2025, 7.32

Maša Zec Peškirič je nova selektorka slovenske ženske teniške reprezentance

Nova selektorka ženske teniške reprezentance je postala nekdanja teniška igralka Maša Zec Peškirič.

Nova selektorka ženske teniške reprezentance je postala nekdanja teniška igralka Maša Zec Peškirič.

Iz Teniške zveze Slovenija so sporočili, da je nova selektorka ženske teniške reprezentance postala nekdanja teniška igralka, zdaj pa trenerka Maša Zec Peškirič.

Po koncu profesionalne kariere je Maša Zec Peškirič svoje znanje in izkušnje uspešno prenesla v trenerski poklic, v katerem deluje že več kot desetletje. Danes živi in dela v Berlinu, kjer kot glavna trenerka ženskih ekip in mladih tekmovalk deluje v klubu LTTC Rot-Weiß Berlin.

Z izobrazbo iz marketinga ter z veljavnimi trenerskimi licencami D (Slovenija) in B (Nemčija) trenutno v Nemčiji opravlja usposabljanje za pridobitev najvišje trenerske A-licence. V delo reprezentance prinaša vrhunsko strokovnost, mednarodne izkušnje in strast do ekipnega duha, so zapisali pri teniški zvezi.

Njena vizija temelji na dolgoročnem razvoju stabilne, povezane in strokovno vodene reprezentančne strukture, ki igralkam ne bo zagotavljala le optimalnih pogojev za športni razvoj, temveč tudi občutek pripadnosti, varnosti in medsebojnega zaupanja.

"Izjemna čast in odgovornost"

"Zastopanje države na najvišji ravni in delo z najboljšimi igralkami sta zame izjemna čast in odgovornost. Verjamem, da lahko z jasnim strokovnim pristopom, povezovalnostjo ter spoštovanjem individualnosti ustvarimo okolje, v katerem bodo igralke zaigrale svoj najboljši tenis. Pomembno mi je, da vsaka igralka dobi individualno pozornost, strokovno podporo ter čustveno stabilnost. S seboj prinašam mednarodne izkušnje, jasno strukturo in predano željo, da prispevam k razvoju slovenskega ženskega tenisa na vseh ravneh," je ob imenovanju povedala nova selektorka. 

Maša Zec Peškirič je do zdaj v okviru reprezentančnih aktivnosti vodila mladinsko ekipo U16, sodelovala je tudi na tekmovanjih Summer Cup U18. Kot selektorka bo v prihodnje sooblikovala delo reprezentance v članski konkurenci in po potrebi sodelovala tudi pri izbranih mladinskih projektih. Poudarek njenega mandata bo predvsem na dolgoročni usmeritvi igralk iz mladinskih vrst proti članski ravni, z vizijo stabilnega prehoda in sistemske podpore, so še zapisali.

