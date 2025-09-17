Sreda, 17. 9. 2025, 18.25
1 ura, 18 minut
Teniški globus, 17. september
Emma Raducanu prek Romunke v drugi krog Seula
Te dni več teniških turnirjev poteka v Aziji, v prvem krogu Seula je Britanka Emma Raducanu s 6:3, 6:4 izločila Romunko Jaqueline Cristian.
Seul, WTA 500 (898.610 evrov):
- 2. krog:
Clara Tauson (Dan/3) - Eva Lys (Nem) 6:2, 7:6 (4);
Maya Joint (Avs) - Sofia Kenin (ZDA/7) 6:3, 6:1;
- 1. krog:
Sorana Cirstea (Rom) - Anastasia Zaharova (Rus) 6:3, 6:1;
Emma Raducanu (VBr/8) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:3, 6:4;
Dijana Šnajder (Rus/5) - Caty McNally (ZDA) 2:6, 6:2, 6:4;
Suzan Lamens (Niz) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 6:1;
Beatriz Haddad Maia (Bra/6) - Beck Dayeon (JKo) 6:4, 6:3;
Chengdu, ATP 250 (1.004.715 evrov):
- 1. krog:
Marcos Giron (ZDA) - Ethan Quinn (ZDA) 7:5, 6:4;
Shang Juncheng (Kit) - Zizou Bergs (Bel) 6:1, 5:7, 6:4;
Zhou Yi (Kit) - Cameron Norrie (VBr/5) 6:7 (3), 6:4, 7:6 (2);
Christopher O'Connell (Avs) - Quentin Halys (Fra) 6:7 (3), 6:3, 6:4;
Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):
- 1. krog:
Learner Tien (ZDA/7) - Mariano Navone (Arg) 5:7, 6:3, 6:4;
Wu Yibing (Kit) - Adrian Mannarino (Fra/6) 4:6, 7:6 (5), 7:5.*