Teniški globus, 17. september

Emma Raducanu prek Romunke v drugi krog Seula

Emma Raducanu | Emma Raducanu je uspešno začela turnir v Seulu. | Foto Reuters

Emma Raducanu je uspešno začela turnir v Seulu.

Foto: Reuters

Te dni več teniških turnirjev poteka v Aziji, v prvem krogu Seula je Britanka Emma Raducanu s 6:3, 6:4 izločila Romunko Jaqueline Cristian.

Seul, WTA 500 (898.610 evrov):

- 2. krog:
Clara Tauson (Dan/3) - Eva Lys (Nem) 6:2, 7:6 (4);
Maya Joint (Avs) - Sofia Kenin (ZDA/7) 6:3, 6:1;

- 1. krog:
Sorana Cirstea (Rom) - Anastasia Zaharova (Rus) 6:3, 6:1;
Emma Raducanu (VBr/8) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:3, 6:4;
Dijana Šnajder (Rus/5) - Caty McNally (ZDA) 2:6, 6:2, 6:4;
Suzan Lamens (Niz) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 6:1;
Beatriz Haddad Maia (Bra/6) - Beck Dayeon (JKo) 6:4, 6:3;

Chengdu, ATP 250 (1.004.715 evrov):

- 1. krog:
Marcos Giron (ZDA) - Ethan Quinn (ZDA) 7:5, 6:4;
Shang Juncheng (Kit) - Zizou Bergs (Bel) 6:1, 5:7, 6:4;
Zhou Yi (Kit) - Cameron Norrie (VBr/5) 6:7 (3), 6:4, 7:6 (2);
Christopher O'Connell (Avs) - Quentin Halys (Fra) 6:7 (3), 6:3, 6:4;

Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):

- 1. krog:
Learner Tien (ZDA/7) - Mariano Navone (Arg) 5:7, 6:3, 6:4;
Wu Yibing (Kit) - Adrian Mannarino (Fra/6) 4:6, 7:6 (5), 7:5.*

